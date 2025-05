Là đội duy nhất bất bại suốt mùa ở sân chơi châu Âu, nhưng MU đã gục ngã ở trận chiến cuối cùng và quan trọng nhất: tranh chiếc cúp Europa League với ‘gà nhà’ Ngoại hạng Anh – Tottenham.

Luke Shaw không biết nói gì hơn ngoài việc xin lỗi người hâm mộ, thừa nhận MU đang ở đáy vực và cần cuộc 'giải cứu'. Ảnh: M.E.N

Bàn thắng duy nhất của Brennan Johnson vào gần cuối hiệp 1 cho Tottenham, đá bay mọi số liệu vượt trội của MU trong trận chung kết diễn ra tại Tây Ban Nha.

Gà trống London giành được danh hiệu đầu tiên trong 17 năm, ở cuộc so tài mà họ chỉ kiểm soát bóng 27% (so với 73% của MU), có được 3 cú sút, tức chưa bằng 1/5 so với đối thủ (16),…

Tuy thế, việc MU thua Tottenham là điều đã được người ta nghĩ đến, bởi lẽ đó là kết cục chung mà Quỷ đỏ phải chịu đựng trong cả 3 lần gặp trước ở mùa giải này.

Ruben Amorim tuyên bố sẵn sàng ra đi, nếu lãnh đạo MU muốn. Ảnh: PA

Trong khi HLV Ange Postecoglou phấn chấn tuyên bố, ông đã nói mình là con người của chiến thắng và danh hiệu Tottenham một lần nữa chứng minh điều đó, hậu vệ Luke Shaw cay đắng: “MU đang ở đáy vực thẳm. Chúng ta phải tìm cách vực dậy và đưa CLB trở lại nơi thuộc về. Cảm ơn người hâm mộ vì đã luôn hỗ trợ, động viên và tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi vì chúng tôi đã không đủ tốt…”.

HLV Ruben Amorim thật khó có thể thốt lời sau tiếng còi mãn cuộc. Ông cho hay, rõ ràng là MU chơi tốt hơn Tottenham nhưng đã không thể ẵm cúp, khi bỏ lỡ các cơ hội của mình.

Vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha tuyên bố, sẵn sàng rời MU ngay lập tức, nếu lãnh đạo CLB muốn vậy.

“Nếu ban lãnh đạo và người hâm mộ MU cảm thấy tôi không phải là người phù hợp để dẫn dắt đội, tôi sẽ ra đi ngay ngày mai mà không cần bất cứ thảo luận nào về việc bồi thường.

Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc nữa (Amorim từng muốn từ chức hồi tháng 1 – PV). Tôi tự tin vào công việc của mình. Như bạn thấy đấy, tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì trong cách tôi làm việc”.

Ruben Amorim được MU chọn thay Erik ten Hag hồi cuối tháng 10 năm ngoái, chính thức đến Old Trafford bắt tay vào công việc trong tháng 11. Thực tế phải đối mặt khó khăn hơn rất nhiều những gì vị thuyền trưởng này hình dung.

MU hiện xếp thứ 16 Ngoại hạng Anh, chỉ với 39 điểm, hiệu số -12, để thua đến 18/37 trận. Vào ngày hạ màn (25/5), Quỷ đỏ tiếp Aston Villa trên sân nhà.