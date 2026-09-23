U23 Trung Quốc giành vé tứ kết ASIAD 2026 với ngôi đầu bảng B bóng đá nam sau trận hòa 0-0 trước U23 UAE. Chỉ kiểm soát bóng 33%, đội bóng của HLV Antonio Puche chủ yếu bảo vệ phần sân nhà và chờ cơ hội phản công.
Thủ môn Li Hao tiếp tục là điểm tựa khi nhiều lần ngăn U23 UAE ghi bàn, đặc biệt là phản xạ ngoạn mục phút 79; một lần đối phương đưa được bóng vào lưới thì trọng tài đã xác định lỗi việt vị.
U23 Trung Quốc kết thúc vòng bảng với 5 điểm, ghi 2 bàn sau 3 trận. U23 UAE cầm bóng nhiều hơn nhưng thiếu ý tưởng và bị loại.
Kịch tính lớn nhất diễn ra ở trận đấu cùng giờ. U23 Triều Tiên bước vào cuộc gặp U23 Iran với vỏn vẹn 1 điểm sau hai lượt, buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.
Nhiệm vụ càng khó khi họ thủng lưới ở phút 17, còn U23 Iran chỉ cần một trận hòa để tự quyết tấm vé tứ kết.
Thay vì suy sụp, U23 Triều Tiên đẩy cao tốc độ và dần giành lại thế trận. Sau một cơ hội bị xà ngang từ chối, họ ghi 2 bàn trong những phút cuối hiệp một để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2-1.
Đầu hiệp hai, U23 Triều Tiên tiếp tục tấn công, nâng tỷ số lên 3-1 rồi tận dụng việc U23 Iran phải dâng đội hình để ấn định chiến thắng 4-1. Đó là màn ngược dòng từ thế bị dẫn trước đến chỗ hoàn toàn làm chủ cuộc đua giành vé.
U23 Triều Tiên khép lại vòng bảng với 4 điểm, bằng U23 Iran nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+2 so với −1). Ra Myong Song là người hùng với các bàn thắng cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, khiến U23 Iran hoàn toàn vỡ trận.
Đội hình xuất phát:
U23 Trung Quốc: Li Hao; Hu Hetao, Liu Haofan, Zhu Chenjie, Xu Bin, Zhang Yuning, Wang Yudong, Wu Xi, He Yiran, Mao Weijie, Yang Xi.
U23 UAE: Khaled; Mubarak Zamah, Amesimeku, Al Marzooqi, Mohamed Badr, Al Menhali, Mackenzie Hunt, Ndiaye, Al Balooshi, Al Mansoori, Al Ghassani.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Trung Quốc vs U23 UAE:
90'+5
Hết giờ! U23 Trung Quốc 0-0 U23 UAE!
Thi đấu thực dụng, U23 Trung Quốc duy trì thành tích bất bại vòng bảng. Với bất ngờ từ trận U23 Triều Tiên thắng U23 Iran, đội bóng của HLV Antonio Puche vào tứ kết với ngôi đầu bảng B.
90'+3
Mohamed Badr có pha đá xấu, vào bóng đốn ngã cầu thủ áo đỏ, phải nhận thẻ vàng.
90'
Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
89'
Amesimeku bất ngờ tung cú sút từ khoảng cách 30 mét nhưng bóng đi chưa chính xác.
86'
Trận đấu trôi dần về những phút cuối và U23 UAE nỗ lực đẩy cao đội hình. U23 Trung Quốc vẫn làm chủ vị trí và không gian.
79'
Không vào! Từ quả tạt chính xác chếch bên cánh phải, hậu vệ Amesimeku không bị kèm thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc nhưng Li Hao bay người cứu thua xuất thần.
75'
Các cầu thủ hai đội lại lao vào nhau sau tình huống Al Mansoori ôm vật hậu vệ U23 Trung Quốc.
69'
Cơ hội! Ndiaye dứt điểm bị Li Hao bắt gọn. Đây là cú sút thứ 2 của tiền đạo U23 UAE, đều chính xác nhưng không nguy hiểm.
68'
U23 Triều Tiên 4-1 U23 Iran. Kết quả đầy bất ngờ với bàn thắng được ghi phút 68.
64'
U23 UAE tăng cường tấn công. Tiền đạo Ahmed Al Shammari vào thay hậu vệ Mubarak Zamah.
61'
U23 UAE liên tục đưa bóng vào vòng cấm nhưng đường chuyền cuối cùng thường không đủ tốt.
57'
Ndiaye đệm bóng vào lưới U23 Trung Quốc nhưng có lỗi việt vị rất rõ ràng.
52'
Trong trận cùng giờ, U23 Triều Tiên vươn lên dẫn 3-1 trước U23 Iran. Bàn thắng được ghi phút 51.
Nếu kết quả hai trận giữ nguyên, U23 Trung Quốc và U23 Triều Tiên vào tứ kết.
52'
Sau pha tranh chấp, cầu thủ hai đội lao vào nhau rất căng thẳng. Trọng tài phải rút 2 thẻ vàng để làm dịu những cái đầu nóng.
51'
Không vào! U23 Trung Quốc tấn công cực nhanh, Li Hao chuyền dài từ sân nhà, Zhang Yuning bứt phá vào vòng cấm vượt qua hai hậu vệ áo trắng sút chéo góc đi chệch cột dọc trong gang tấc.
47'
Al Mansoori sút ngoài vòng cấm không vượt qua hậu vệ áo đỏ. U23 UEA đẩy nhanh tốc độ ngay sau giờ nghỉ.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+2
Hiệp 1 kết thúc! U23 Trung Quốc 0-0 U23 UAE!
U23 Trung Quốc đang phòng ngự tốt, không cho U23 UAE có cơ hội thực sự nào.
Cầu thủ hai đội có sự căng thẳng sau tiếng còi của trọng tài, thay vì rời sân.
45'
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
44'
U23 Triều Tiên vươn lên dẫn 2-1 trước U23 Iran.
42'
Nguy hiểm! Al Balooshi bất ngờ tung cú cứa lòng chân phải ngoài vòng cấm về cột gần, Li Hao phản xạ đổ người bắt gọn.
41'
Không vào! Cơ hội tốt nhất cho U23 Trung Quốc, Zhang Yuning băng vào đánh đầu nhưng đi đúng vị trí thủ môn U23 UAE.
41'
U23 Triều Tiên gỡ hòa 1-1 trước U23 Iran.
35'
Không vào! Ndiaye nửa sút nửa chuyền ở góc hẹp không gây được khó khăn cho thủ môn Li Hao.
34'
U23 UAE đưa bóng vào vòng cấm nhưng hậu vệ U23 Trung Quốc áp sát rất nhanh không cho đối thủ có thời gian để xử lý.
29'
Cơ hội! Al Mansoori có bóng dứt điểm nhanh gần sát vòng cấm nhưng thiếu chính xác.
28'
U23 Trung Quốc kiểm soát bóng 40%, trong khi tỷ lệ phạm lỗi là 5-4.
27'
Thêm một tình huống đá phạt bên cánh trái, nhưng U23 UAE không thể dứt điểm.
23'
Al Ghassani đá phạt treo bóng vào vòng cấm nhưng quá sâu, không có cầu thủ U23 UAE nào kịp băng vào.
17'
Trên sân Kariya, U23 Iran mở tỷ số 1-0 trước U23 Triều Tiên.
14'
Đội trưởng Al Ghassani thực hiện cú đá phạt trực tiếp gần sát vòng cấm, bóng đi qua hàng rào nhưng chệch cột dọc.
12'
Nguy hiểm! Hậu vệ U23 Trung Quốc che người đầy mạo hiểm để nhường bóng cho thủ môn Li Hao từ cú chọc khe rất hay. May mắn là cầu thủ U23 UAE không thể chạm mũi giày.
11'
Trận đấu bị xé vụn bởi những pha phạm lỗi. Chỉ trong khoảng 60 giây, trọng tài liên tục thổi phạt U23 Trung Quốc. Đội trưởng Al Ghassani của U23 UAE tức giận và khiếu nại các trọng tài.
6'
Như thường lệ, U23 UAE kiểm soát bóng vượt trội, lên đến 74%, nhưng thế trận mà U23 Trung Quốc triển khai rất chặt chẽ.
2'
Mao Weijie tung cú sút đầu tiên nhưng không vượt qua hậu vệ U23 UAE.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Đây là lần thứ hai tiền vệ kỳ cựu Wu Xi tham dự ASIAD. Năm 2010 trên sân nhà tại Quảng Châu, ở tuổi 21, anh là trụ cột giúp U23 Trung Quốc vào vòng 1/8 (khi ấy có 24 đội). Chính anh ghi bàn ở phút 90+4, hoàn tất màn ngược dòng thắng U23 Kyrgyzstan 2-1 (bàn gỡ đến ở phút 84; bàn mở tỷ số của Kyrgyzstan đến ngay phút thứ 5).
Thống kê
U23 UAE thuộc nhóm các đội đá rắn nhất ASIAD 2026. Tổng cộng, họ bị trọng tài thổi phạt 22 lần chỉ trong 2 trận đấu vừa qua - với 6 chiếc thẻ vàng.
Đội hình xuất phát
Trong thế trận buộc phải thắng, HLV Igor Biscan - cựu tiền vệ Liverpool - tung đội hình U23 UAE với 3 tiền đạo.
Ngược lại, U23 Trung Quốc bố trí sơ đồ phòng ngự với 5 hậu vệ.
Như vậy, U23 Trung Quốc và U23 UAE đều sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi trong đội hình chính.
Trong thành phần đăng ký, U23 Trung Quốc có 13 cầu thủ U21, trong khi U23 UAE là 12 trường hợp.
Thống kê
Trong số các đội đứng 2 vị trí đầu các bảng bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Trung Quốc kiểm soát bóng ít nhất. Các học trò của HLV Antonio Puche chỉ có trung bình 33,5% thời lượng giữ bóng.
Thông tin trận đấu
Trong lần gần nhất dự ASIAD, U23 UAE giành HCĐ. Ở Jakarta 2018, họ thắng U23 Việt Nam trong trận tranh hạng Ba trên chấm luân lưu 4-3, sau khi hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính thức.
Thành tích tốt nhất của U23 UAE là HCB tại Quảng Châu 2010 (thua U23 Nhật Bản 0-1 trong trận chung kết; đó cũng là lần duy nhất U23 Nhật Bản giành HCV).
Thành tích tốt nhất của U23 Trung Quốc là tứ kết ASIAD. Họ có 3 lần đạt kết quả này, các năm 2002, 2006 và 2022 trên sân nhà.