U23 Trung Quốc giành vé tứ kết ASIAD 2026 với ngôi đầu bảng B bóng đá nam sau trận hòa 0-0 trước U23 UAE. Chỉ kiểm soát bóng 33%, đội bóng của HLV Antonio Puche chủ yếu bảo vệ phần sân nhà và chờ cơ hội phản công.

Thủ môn Li Hao tiếp tục là điểm tựa khi nhiều lần ngăn U23 UAE ghi bàn, đặc biệt là phản xạ ngoạn mục phút 79; một lần đối phương đưa được bóng vào lưới thì trọng tài đã xác định lỗi việt vị.

U23 Trung Quốc kết thúc vòng bảng với 5 điểm, ghi 2 bàn sau 3 trận. U23 UAE cầm bóng nhiều hơn nhưng thiếu ý tưởng và bị loại.

Kịch tính lớn nhất diễn ra ở trận đấu cùng giờ. U23 Triều Tiên bước vào cuộc gặp U23 Iran với vỏn vẹn 1 điểm sau hai lượt, buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Nhiệm vụ càng khó khi họ thủng lưới ở phút 17, còn U23 Iran chỉ cần một trận hòa để tự quyết tấm vé tứ kết.

Thay vì suy sụp, U23 Triều Tiên đẩy cao tốc độ và dần giành lại thế trận. Sau một cơ hội bị xà ngang từ chối, họ ghi 2 bàn trong những phút cuối hiệp một để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2-1.

Đầu hiệp hai, U23 Triều Tiên tiếp tục tấn công, nâng tỷ số lên 3-1 rồi tận dụng việc U23 Iran phải dâng đội hình để ấn định chiến thắng 4-1. Đó là màn ngược dòng từ thế bị dẫn trước đến chỗ hoàn toàn làm chủ cuộc đua giành vé.

U23 Triều Tiên khép lại vòng bảng với 4 điểm, bằng U23 Iran nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+2 so với −1). Ra Myong Song là người hùng với các bàn thắng cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, khiến U23 Iran hoàn toàn vỡ trận.

Đội hình xuất phát:

U23 Trung Quốc: Li Hao; Hu Hetao, Liu Haofan, Zhu Chenjie, Xu Bin, Zhang Yuning, Wang Yudong, Wu Xi, He Yiran, Mao Weijie, Yang Xi.

U23 UAE: Khaled; Mubarak Zamah, Amesimeku, Al Marzooqi, Mohamed Badr, Al Menhali, Mackenzie Hunt, Ndiaye, Al Balooshi, Al Mansoori, Al Ghassani.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Trung Quốc vs U23 UAE: