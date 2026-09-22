Dù thua Uzbekistan 0-2 nhưng U23 Việt Nam vẫn đoạt vé vào tứ kết Asiad 2026 khi có được vị trí thứ nhì bảng C. Đánh giá về trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, BHL đã yêu cầu các cầu thủ nhập cuộc thận trọng trước đối thủ mạnh. Tuy nhiên, việc Uzbekistan đẩy cao tốc độ cùng một thoáng thiếu tập trung khiến đội phải nhận bàn thua sớm.

"Sau bàn thua, U23 Việt Nam chơi tự tin trở lại, kiểm soát bóng. Nhưng Xuân Bắc gặp chấn thương làm suy giảm khả năng cầm nhịp, chuyển đổi trạng thái. Ở hiệp một, chúng tôi tạo được cơ hội. Nếu có bàn gỡ hòa, cục diện có thể đã khác trong hiệp hai", HLV Đinh Hồng Vinh nói.

HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U23 Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho tứ kết Asiad 2026. Ảnh: VFF

Về hành trình vòng bảng, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ông hài lòng với thái độ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ, trong bối cảnh đội có thời gian chuẩn bị ngắn và lực lượng được bổ sung xen kẽ giữa những cầu thủ từng dự VCK U23 châu Á 2026 và các nhân tố mới.

Tuy nhiên, thuyền trưởng U23 Việt Nam cũng chỉ ra những điểm chưa đạt yêu cầu như lối chơi có lúc còn chậm nhịp, khả năng khai thác tấn công ở 1/3 cuối sân chưa tốt...

Tại tứ kết, U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia cạnh tranh ngôi đầu bảng D, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định toàn đội cần sẵn sàng cho mọi khả năng. “Dù gặp đối thủ nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bước vào tứ kết”, ông nhấn mạnh.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng đánh giá tích cực về quá trình làm việc với đội tuyển trong thời gian qua, trong bối cảnh nhiều cầu thủ chủ chốt của lứa U23 được đôn lên đội tuyển quốc gia: “Là một HLV chuyên nghiệp, dù lực lượng nào, khi nhận trách nhiệm với đội cũng hài lòng. Sau 3 trận đấu, tôi đánh giá cao sự cố gắng của tất cả cầu thủ. Lực lượng mới cũng sẽ có sự tiến bộ trong tương lai”.