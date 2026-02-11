Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.470 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối nay (11/2), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải độc đắc Jackpot là 19.090.608.500 đồng (hơn 19 tỷ đồng).

Dãy số may mắn đặc biệt ở kỳ quay hôm nay gồm các cặp số: 15 - 20 - 35 - 40 - 44 - 45.

Vietlott tìm được 31 vé trúng giải nhất của sản phẩm Mega 6/45.

Tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.470 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra hôm nay, hội đồng quay thưởng của Vietlott đã không tìm được khách hàng nào trúng giải thưởng độc đắc Jackpot trị giá hơn 19 tỷ đồng.

Người chơi sẽ tiếp tục lựa chọn những cặp số và chờ đợi kết quả ở lần quay số tiếp theo của sản phẩm Mega 6/45.

Song tại kỳ quay số của sản phẩm Mega 6/45 hôm nay, Vietlott đã tìm thấy 31 chủ nhân mới trúng giải nhất trị giá mỗi giải 10.000.000 đồng, 1.156 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 19.362 khách hàng may mắn khác trúng giải ba với trị giá 30.000 đồng mỗi giải.