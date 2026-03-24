Kết quả từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho hay, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.323 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối nay (24/3), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị của giải độc đắc Jackpot 1 là 52.121.608.950 đồng (hơn 52 tỷ đồng) và giá trị của giải độc đắc Jackpot 2 là 3.868.198.250đồng (gần 3,9 tỷ đồng).

Dãy số may mắn đặc biệt trong kỳ quay thưởng thứ 1.323 của sản phẩm xổ số Power 6/55 vào hôm nay là 12 - 19 - 25 - 26 - 32 - 45 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 03.

Có 16 vé trúng giải nhất

Tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.322 của sản phẩm Power 6/55 vào hôm nay, hội đồng quay thưởng của Vietlott đã không tìm được chủ nhân nào trúng giải thưởng độc đắc Jackpot 1 trị giá gần 49,5 tỷ đồng và giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 3,6 tỷ đồng.

Người chơi sẽ tiếp tục lựa chọn những cặp số và chờ đợi kết quả ở lần quay số tiếp theo của sản phẩm Power 6/55.

Tuy không tìm được chủ nhân của giải độc đắc Jackpot 1 và Jackpot 2 nhưng ở kỳ quay lần thứ 1.322 của loại hình xổ số Power 6/55, hội đồng quay thưởng đã tìm thấy 16 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.096 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 21.600 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.