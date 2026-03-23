Ngày 23/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot 1 ở loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.315 trị giá hơn 144 tỷ đồng cho anh N.M.T.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng được anh N.M.T - thuê bao Vinaphone - mua trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).

Theo quy định, giải thưởng Jackpot 1 của sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 của kỳ quay số mở thưởng này có giá trị 114.662.129.250 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân).

Anh N.M.T nhận giải Jackpot 1 hơn 114 tỷ đồng.

Anh T hiện sinh sống tại Tây Ninh và làm nghề kinh doanh tự do. Anh đã biết đến kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) từ năm 2021 - thời điểm kênh điện thoại mới ra mắt. Từ đó đến nay, anh duy trì thói quen mua vé Vietlott hàng ngày như một hình thức giải trí quen thuộc.

Anh T cho biết mỗi ngày anh có thói quen mua 3 dãy số và chủ yếu lựa chọn xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55 do có giá trị giải thưởng lớn. Các bộ số dự thưởng của anh đều do hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên và đây cũng là cách chơi anh duy trì trong suốt thời gian qua.

Hôm đó, khi anh đang làm việc nhà thì nhận được tin nhắn trúng thưởng. Sau khi nhận được tin nhắn, anh vào kiểm tra nhiều lần trên Vietlott SMS thì mới tin rằng mình là người may mắn trúng thưởng. Ngay sau đó, anh đã chia sẻ thông tin với gia đình và tất cả mọi người đều bất ngờ, vui mừng xen lẫn hồi hộp.

Sau khi nhận thưởng, anh T chia sẻ sẽ tiếp tục duy trì công việc và cuộc sống thường ngày. Đồng thời, anh có kế hoạch sử dụng số tiền trúng thưởng để chăm lo cho gia đình, đặc biệt là con cái cũng như đầu tư phát triển công việc kinh doanh.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội, anh đã ủng hộ 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Tây Ninh với số tiền là hơn 11,4 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.