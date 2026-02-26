Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.312 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối nay (26/2), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị của giải độc đắc Jackpot 1 là 88.926.650.850 đồng (hơn 88,9 tỷ đồng) và giá trị của giải độc đắc Jackpot 2 là 6.629.586.650đồng (hơn 6,6 tỷ đồng).

Dãy số may mắn đặc biệt trong kỳ quay thưởng thứ 1.312 của sản phẩm xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 01 - 07 - 10 - 21 - 44 - 51 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 46.

Vietlott tìm được 23 vé trúng giải nhất

Ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.312 của sản phẩm Power 6/55 vào hôm nay, hội đồng quay thưởng của Vietlott đã không tìm được chủ nhân nào trúng giải thưởng độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 88,9 tỷ đồng và giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 6,6 tỷ đồng.

Người chơi sẽ tiếp tục lựa chọn những cặp số và chờ đợi kết quả ở lần quay số tiếp theo của sản phẩm Power 6/55.

Tuy nhiên, tại kỳ quay lần thứ 1.312 của loại hình xổ số Power 6/55, hội đồng quay thưởng đã tìm thấy 23 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.401 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 28.904 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.