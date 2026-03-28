Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.325 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối nay (28/3), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị của giải độc đắc Jackpot 1 là 56.950.796.550 đồng (gần 57 tỷ đồng) và giá trị của giải độc đắc Jackpot 2 là 4.404.774.650 đồng (hơn 4,4 tỷ đồng).

Dãy số may mắn đặc biệt trong kỳ quay thưởng thứ 1.325 của sản phẩm xổ số Power 6/55 vào hôm nay là 07 - 13 - 21 - 30 - 33 - 42 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 39.

Có 20 vé trúng giải nhất

Ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.325 của sản phẩm Power 6/55 vào hôm nay, hội đồng quay thưởng của Vietlott đã không tìm được chủ nhân nào trúng giải thưởng độc đắc Jackpot 1 trị giá gần 57 tỷ đồng và giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 4,4 tỷ đồng.

Người chơi sẽ tiếp tục lựa chọn những cặp số và chờ đợi kết quả ở lần quay số tiếp theo của sản phẩm Power 6/55.

Tuy không tìm được chủ nhân của giải độc đắc Jackpot 1 và Jackpot 2 nhưng ở kỳ quay lần thứ 1.325 của loại hình xổ số Power 6/55, hội đồng quay thưởng đã tìm thấy 20 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 981 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 19.351 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.