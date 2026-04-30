Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.339 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra tối nay (30/4), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị của giải độc đắc Jackpot 1 là 42.838.500.900 đồng (hơn 42,8 tỷ đồng) và giá trị của giải độc đắc Jackpot 2 là 3.823.254.500 đồng (hơn 3,8 tỷ đồng).

Dãy số may mắn đặc biệt trong kỳ quay thưởng thứ 1.339 của sản phẩm xổ số Power 6/55 vào hôm nay là 09 - 15 - 21 - 25 - 29 - 50 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 16.

Vietlott tìm được 7 vé trúng giải nhất

Ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.339 của sản phẩm Power 6/55 vào hôm nay, hội đồng quay thưởng của Vietlott đã không tìm được chủ nhân nào trúng giải thưởng độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 42,8 tỷ đồng và giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 3,8 tỷ đồng.

Người chơi sẽ tiếp tục lựa chọn những cặp số và chờ đợi kết quả ở lần quay số tiếp theo của sản phẩm Power 6/55.

Tuy không tìm được chủ nhân của giải độc đắc Jackpot 1 và Jackpot 2 nhưng ở kỳ quay lần thứ 1.339 của loại hình xổ số Power 6/55, hội đồng quay thưởng đã tìm thấy 7 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 608 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 14.137 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.