XSMB 03/10: Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 03/10/2026 quay thưởng lúc 18h10 được cập nhật trên VietNamNet.

Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 03/10/2026 (cập nhật)

Xổ số miền Bắc được quay thưởng vào lúc 18h10 các ngày trong tuần.

Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi cần bảo quản vé số nguyên vẹn, không rách, nhòe mực hoặc tẩy xóa để đủ điều kiện nhận giải. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày phát hành vé.

Với những giải thưởng nhỏ, người trúng có thể nhận tiền tại đại lý xổ số. Các giải giá trị lớn cần đến công ty xổ số hoặc văn phòng XSMB để làm thủ tục nhận thưởng.

Khi lĩnh thưởng, người chơi cần mang theo vé trúng thưởng cùng giấy tờ tùy thân hợp lệ như CCCD, hộ chiếu hoặc visa để xác minh thông tin.

Kết quả XSMB 3 ngày gần đây

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Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc Giải Nhất: Trùng 5 số cuối với vé giải nhất, có 15 giải x 10 triệu đồng Giải Nhì: Trùng 5 số cuối với 1 trong 2 vé giải nhì, có 30 giải x 5 triệu đồng Giải Ba: Trùng 5 số cuối với 1 trong 6 vé giải ba, có 90 giải x 1 triệu đồng Giải Tư: Trùng 4 số cuối với 1 trong 4 vé giải tư, có 600 giải x 400 nghìn đồng Giải Năm: Trùng 4 số cuối với 1 trong 6 vé giải năm, có 900 giải x 200 nghìn đồng Giải Sáu: Trùng 3 số cuối 1 trong 3 vé giải sáu, có 4.500 giải x 100 nghìn đồng Giải Bảy: Trùng 2 số cuối 1 trong 4 vé giải bảy, có 60.000 giải x 40 nghìn đồng Khuyến khích: Sai 1 số (ngoại trừ giải phụ đặc biệt), có 15.000 giải x 40 nghìn đồng Đặc biệt: Trùng 5 số cuối, có 3 giải x 1 tỷ đồng (+ 50 triệu nếu ký hiệu trùng) Phụ Đặc biệt: Trùng 4 số cuối, có 12 giải x 20 triệu đồng