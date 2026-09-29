Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 29/09/2026 (cập nhật)

Xổ số miền Bắc được quay thưởng vào lúc 18h10 các ngày trong tuần.

Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi cần bảo quản vé số nguyên vẹn, không rách, nhòe mực hoặc tẩy xóa để đủ điều kiện nhận giải. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày phát hành vé.

Với những giải thưởng nhỏ, người trúng có thể nhận tiền tại đại lý xổ số. Các giải giá trị lớn cần đến công ty xổ số hoặc văn phòng XSMB để làm thủ tục nhận thưởng.

Khi lĩnh thưởng, người chơi cần mang theo vé trúng thưởng cùng giấy tờ tùy thân hợp lệ như CCCD, hộ chiếu hoặc visa để xác minh thông tin.