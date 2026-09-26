Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 26/09/2026

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc
Giải Nhất: Trùng 5 số cuối với vé giải nhất, có 15 giải x 10 triệu đồng
Giải Nhì: Trùng 5 số cuối với 1 trong 2 vé giải nhì, có 30 giải x 5 triệu đồng
Giải Ba: Trùng 5 số cuối với 1 trong 6 vé giải ba, có 90 giải x 1 triệu đồng
Giải Tư: Trùng 4 số cuối với 1 trong 4 vé giải tư, có 600 giải x 400 nghìn đồng
Giải Năm: Trùng 4 số cuối với 1 trong 6 vé giải năm, có 900 giải x 200 nghìn đồng
Giải Sáu: Trùng 3 số cuối 1 trong 3 vé giải sáu, có 4.500 giải x 100 nghìn đồng
Giải Bảy: Trùng 2 số cuối 1 trong 4 vé giải bảy, có 60.000 giải x 40 nghìn đồng
Khuyến khích: Sai 1 số (ngoại trừ giải phụ đặc biệt), có 15.000 giải x 40 nghìn đồng
Đặc biệt: Trùng 5 số cuối, có 3 giải x 1 tỷ đồng (+ 50 triệu nếu ký hiệu trùng)
Phụ Đặc biệt: Trùng 4 số cuối, có 12 giải x 20 triệu đồng