Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 25/09/2026 (cập nhật)

Xổ số miền Nam (XSMN) do các công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam phát hành, mở thưởng luân phiên theo lịch cố định từ thứ Hai đến Chủ nhật, công bố vào khoảng 16h10' hằng ngày. Người trúng giải nhận thưởng tại công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé hoặc các điểm trả thưởng được công ty ủy quyền. Địa điểm nhận thưởng cụ thể phụ thuộc vào tỉnh, thành được ghi trên vé.

Thông tin cần biết khi trúng thưởng xổ số miền Nam

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi cần bảo quản vé nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa hoặc sửa chữa. Vé phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng và có thông tin phù hợp với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.

Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn này, vé không còn giá trị nhận giải.

Với những giải thưởng có giá trị nhỏ, người trúng có thể nhận tiền tại đại lý hoặc điểm trả thưởng được ủy quyền. Đối với giải thưởng lớn, người trúng nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé để được kiểm tra và hướng dẫn làm thủ tục.

Khi lĩnh thưởng, người trúng cần mang theo vé trúng thưởng và giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp không thể trực tiếp nhận giải vì nguyên nhân khách quan, người trúng có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp theo quy định.