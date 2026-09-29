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  • Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 29/09/2026 (cập nhật)
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Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 29/09/2026 (cập nhật)

Xổ số miền Nam (XSMN) do các công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam phát hành, mở thưởng luân phiên theo lịch cố định từ thứ Hai đến Chủ nhật, công bố vào khoảng 16h10 hằng ngày. Người trúng giải nhận thưởng tại công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé hoặc các điểm trả thưởng được công ty ủy quyền. Địa điểm nhận thưởng cụ thể phụ thuộc vào tỉnh, thành được ghi trên vé.

Thông tin cần biết khi trúng thưởng xổ số miền Nam

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi cần bảo quản vé nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa hoặc sửa chữa. Vé phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng và có thông tin phù hợp với kết quả do công ty xổ số kiến thiết công bố.

Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn này, vé không còn giá trị nhận giải.

Với những giải thưởng có giá trị nhỏ, người trúng có thể nhận tiền tại đại lý hoặc điểm trả thưởng được ủy quyền. Đối với giải thưởng lớn, người trúng nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé để được kiểm tra và hướng dẫn làm thủ tục.

Khi lĩnh thưởng, người trúng cần mang theo vé trúng thưởng và giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp không thể trực tiếp nhận giải vì nguyên nhân khách quan, người trúng có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp theo quy định.

Kết quả XSMN các ngày gần đây

Kết quả XSMN ngày 28/09/2026

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Kết quả XSMN ngày 27/09/2026

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Kết quả XSMN ngày 26/09/2026

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Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam

Giải 8: Trùng 2 số cuối, nhận 100 ngàn đồng. VD: vé số 009179, giải 8 là 79.

Giải 7: Trùng 3 số cuối, nhận 200 ngàn đồng. VD: vé số 009179, giải 7 là 179.

Giải 6: Trùng 4 số cuối một trong 3 giải sáu, nhận 400 ngàn đồng. VD: vé số 009179 trùng giải 6 là 9179.

Giải 5: Trùng 4 số cuối, nhận 1 triệu đồng. VD: vé số 009179 trùng giải 5 là 9179.

Giải 4: Trùng 5 số cuối một trong 7 giải tư, nhận 3 triệu đồng. VD: vé số 009179 trùng một giải 4 là 09179.

Giải 3: Trùng 5 số cuối một trong 2 giải ba, nhận 10 triệu đồng. VD: vé số 009179 trùng một giải 3 là 09179.

Giải Nhì: Trùng 5 số cuối, nhận 15 triệu đồng. VD: vé số 009179 trùng giải nhì là 09179.

Giải Đặc Biệt: Trùng toàn bộ 6 số, nhận 2 tỷ đồng.

Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Lịch mở thưởng XSMN

Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt