Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022, Mai Hà Trang chỉ đạo bộ phận kinh doanh đẩy mạnh quảng bá mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ cây rau má.

Trước đó, Mai Hà Trang xuất hiện trước công chúng với hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt cùng khả năng diễn thuyết cuốn hút. Bà thường xuyên đưa ra những thông điệp về khát vọng làm giàu và cơ hội đầu tư. Câu nói quen thuộc “Để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người” từng được bà sử dụng trong nhiều buổi thuyết trình.

Bà Trang thường xuyên nhấn mạnh các giá trị đạo đức trong kinh doanh, đề cập đến “chữ Tâm”, khẳng định sự minh bạch và cam kết rằng doanh nghiệp sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng phá sản.

Dự án được sử dụng để huy động vốn là mô hình trồng rau má. Doanh nghiệp thường đưa ra các bảng tính lợi nhuận hấp dẫn, mô tả khả năng sinh lời vượt trội chỉ sau một thời gian ngắn đầu tư.

Nhóm này còn đưa ra mức lợi nhuận rất cao nhằm thu hút dòng vốn mới liên tục đổ vào hệ thống. Một mạng lưới môi giới được xây dựng với cơ chế hoa hồng nhiều tầng, trong đó người giới thiệu càng nhiều nhà đầu tư mới sẽ nhận được khoản chiết khấu càng lớn.

Những người góp vốn từ vài tỷ đồng trở lên được hứa hẹn cơ hội gặp gỡ trực tiếp ban lãnh đạo, tham gia các cuộc họp định kỳ và hưởng ưu đãi mua cổ phần với mức chiết khấu lớn nếu doanh nghiệp thực hiện kế hoạch niêm yết trong tương lai.

Theo thông tin của báo Lao Động, để chứng minh cho việc sử dụng vốn huy động vào mục đích sản xuất kinh doanh, công ty này trưng ra 8 hợp đồng thuê đất nông nghiệp của người dân ở tỉnh Long An với tổng diện tích là khoảng 18ha, giá thuê là từ 12 - 13 triệu đồng một ha/năm. Thời hạn thuê là 5 năm từ 2022 - 2027.

Dù số tiền huy động theo thống kê ban đầu lên đến hàng nghìn tỷ đồng nhưng doanh nghiệp cho hay, vốn đầu tư vào Long An chiếm 50% tỷ trọng vốn đầu tư. Toàn bộ diện tích trồng rau má tại đây đã bị mất trắng do ảnh hưởng thời tiết. Thiệt hại nặng nên không có tiền chi trả cho nhà đầu tư. Đồng thời, công ty gửi cho báo chí 2 hình ảnh chú thích là vùng trồng rau má bị thiệt hại. Tuy vậy, rất khó để xác thực 2 hình ảnh này được chụp tại đâu.

Bước đầu, cơ quan công an xác định hàng trăm người đã chuyển tổng cộng hơn 1.000 tỷ đồng vào tài khoản của CCV Group và tài khoản cá nhân của Mai Hà Trang.

Đến tháng 3/2023, doanh nghiệp ngừng chi trả lợi nhuận theo cam kết, không hoàn trả vốn góp cho nhà đầu tư, đồng thời gỡ bỏ các thông tin liên quan và đóng website của công ty.

CCV Group được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng, tên ban đầu là CTCP Xây dựng và Kinh doanh Hoàng Long. Ngành nghề kinh doanh chính khi đó là hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

Đến tháng 10/2020, công ty đổi tên thành CTCP Xúc tiến Thương mại CCV Group, đồng thời ngành nghề kinh doanh chính được chuyển sang hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Bà Mai Hà Trang giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.