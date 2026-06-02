Ngày 2/6, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang - Chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc liên quan đến hoạt động kêu gọi vốn, hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ rau má thông qua hình thức ký kết “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2022, Mai Hà Trang yêu cầu bộ phận kinh doanh quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má.

Nhóm này thuyết trình về triển vọng kinh doanh, phương án đầu tư và cam kết lợi nhuận 5-8%/tháng để thu hút người dân góp vốn.

Cơ quan công an xác định, nhiều thông tin được đưa ra có dấu hiệu không đúng sự thật, thổi phồng dự án. Dù công ty có dấu hiệu làm ăn thua lỗ, nhóm đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền của nhà đầu tư.

Hàng trăm nạn nhân đã chuyển hơn 1.000 tỷ đồng vào tài khoản Công ty CCV Group và tài khoản cá nhân Mai Hà Trang.

Từ tháng 3/2023, công ty dừng trả lợi nhuận như cam kết, không hoàn trả vốn góp, đồng thời xóa thông tin và website của công ty.

Hiện tại nhiều địa chỉ của công ty đều không còn hoạt động, khi người dân liên hệ với người đại diện pháp luật của công ty đều không được.

Công an TP Hà Nội đang triệu tập một số người tại nhiều địa phương để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.