Theo Jimu News, chiều ngày 3/10, nữ du khách họ Lý bắt gặp một đôi trẻ đang khắc, vẽ bậy lên tường bên trong Tháp Đèn hiệu số 5 tại Vạn Lý Trường Thành, đoạn Tư Mã Đài thuộc thị trấn Cổ Bắc Khẩu (Mật Vân, Bắc Kinh).

Ảnh chụp màn hình

Tại đây, chị Lý đã nhẹ nhàng nhắc nhở cặp đôi không nên làm như vậy, song bị họ phớt lờ.

Sau khi nam du khách trẻ tuổi khắc tên của cặp đôi và vẽ trái tim ở giữa, bạn gái đi cùng vui vẻ lấy điện thoại ra chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm.

Theo giới chức địa phương, Tư Mã Đài là đoạn Trường Thành được xây dựng vào đầu thời Hồng Vũ của nhà Minh (năm 1373), và được Thích Kế Quang và Đàm Luân trùng tu, gia cố trong thời kỳ Vạn Lịch. Năm 2001, đoạn Trường Thành dài 5,4km này được xếp hạng là di tích văn hóa trọng điểm quốc gia của Trung Quốc.

Vạn Lý Trường Thành đoạn Tư Mã Đài có chiều dài 5,4km với 35 tháp canh, là một trong những đoạn Trường Thành cổ còn giữ được nhiều nét nguyên vẹn từ thời nhà Minh. Ảnh: Klook

Cảnh sát huyện Mật Vân cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân và ban quản lý khu di tích về hành vi khắc vẽ bậy ở di tích, họ đã lập tức mở cuộc điều tra.

Tới ngày 4/10, nam du khách họ Mẫn (26 tuổi) và bạn gái họ Lưu (21 tuổi) đi cùng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cả hai khai tới khu danh thắng nổi tiếng lúc 14h ngày 3/10. Tới khoảng 16h30, họ lên tới Tháp Đèn hiệu số 5 và thực hiện hành vi vi phạm.

Phía cảnh sát cho biết, cặp đôi này sẽ bị xử phạt nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Vạn Lý Trường Thành được mệnh danh là công trình phòng thủ vĩ đại bậc nhất trong lịch sử nhân loại, nằm ở phía bắc Trung Quốc, kéo dài qua hàng chục tỉnh, thành và cao nguyên hiểm trở.

Được xây dựng, nối dài và củng cố qua nhiều triều đại - đặc biệt là thời Tần, Hán và Minh, bức tường này có tổng chiều dài hơn 21.000km. Theo thời gian, Vạn Lý Trường Thành dần trở thành biểu tượng của ý chí, trí tuệ và sức mạnh dân tộc Trung Hoa.

Đây cũng là một trong những di sản văn hóa thế giới nổi tiếng nhất do UNESCO công nhận, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.