Những ngày gần đây, một số khách hàng tại Hà Tĩnh phản ánh tài khoản Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) của họ bất ngờ bị trừ 275.000 đồng, với nội dung liên quan đến việc gia hạn gói “Bệnh lý nghiêm trọng”.

Theo các khách hàng, trước khi nhận thông báo trừ tiền, họ không biết mình đang sử dụng gói dịch vụ này và cũng không nhớ đã thực hiện thao tác đăng ký hay kích hoạt.

Chị Đặng Thị Thuý Hằng (trú xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, chị có thói quen mở tài khoản kiểm tra giao dịch và giật mình khi thấy bị trừ 275.000 đồng với nội dung gia hạn gói “Bệnh lý nghiêm trọng”.

“Sau khi thắc mắc, bộ phận chăm sóc khách hàng của MB nói ngân hàng triển khai gói này trên hệ thống. Sau một tháng miễn phí, nay bắt đầu thu phí 275.000 đồng/năm. Phía ngân hàng nói đã gửi mã OTP và tôi xác nhận. Tuy nhiên, thực tế tôi không nhận được bất kỳ mã OTP nào và cũng không đồng ý tham gia gói này.

Nếu ngân hàng muốn triển khai dịch vụ, theo tôi cần thông báo để khách hàng biết và đồng ý trước khi thực hiện. Đây giống kiểu đưa khách hàng vào sự đã rồi”, chị Hằng nói.

Khách hàng phản ánh bỗng dưng bị MB trừ tiền tham gia gói bảo hiểm

Tương tự, anh Nguyễn Việt Hưng (trú phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) kể rằng vài ngày trước, anh bất ngờ nhận được thông báo tài khoản MB bị trừ 275.000 đồng phí gia hạn “Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng”.

Anh Hưng khẳng định trước đó không nhận được thông báo nào từ ngân hàng. “Tôi gọi lên tổng đài chăm sóc khách hàng, phía ngân hàng nói sẽ hủy gói và hoàn lại tiền, nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được khoản tiền này”, anh Hưng cho hay.

Một nữ khách hàng khác tại Hà Tĩnh cũng chia sẻ, ngày 9/9, chị nhận được thông báo tài khoản MB bị trừ phí gia hạn gói bảo hiểm.

“275.000 đồng không phải số tiền quá lớn, nhưng điều khiến tôi băn khoăn là mình không hề chủ động đăng ký hay kích hoạt gói này trên ứng dụng. Tôi cũng không biết gói ‘Bệnh lý nghiêm trọng’ được đăng ký từ khi nào, bằng hình thức nào, quyền lợi cụ thể ra sao và vì sao lại tự động gia hạn rồi trừ tiền trong tài khoản. Hơn nữa, tên gọi ‘Bệnh lý nghiêm trọng’ khiến tôi cũng khá hoang mang”, nữ khách hàng này nói.

Giải thích về sự việc này, một đại diện MB hội sở cho biết sản phẩm bảo hiểm “Bệnh lý nghiêm trọng” được giới thiệu trên ứng dụng là sản phẩm không bắt buộc. Khách hàng có thể chủ động lựa chọn tham gia hoặc không.

Tuy nhiên, theo đại diện MB, cách thức hiển thị thông tin trên ứng dụng có thể chưa tối ưu, dẫn đến những hiểu nhầm đối với người dùng.

“Khi hiển thị thông tin giới thiệu sản phẩm trên luồng chuyển khoản của khách hàng, luôn có một dấu tích xanh ở phần giới thiệu thông tin sản phẩm ưu đãi miễn phí một tháng. Còn ô xác nhận đồng ý tham gia thì nếu khách hàng không muốn tham gia, khách hàng không tích vào ô này”, đại diện MB giải thích.

Vị này khẳng định không có việc “gài bẫy” khách hàng khi tham gia gói bảo hiểm trên. Theo đại diện MB, trong quá trình thực hiện giao dịch, khách hàng có thể thao tác liên tục để chuyển khoản nhanh và vô tình tích vào ô đồng ý tham gia. Khi đó, hệ thống ghi nhận khách hàng đã lựa chọn sản phẩm.

Theo đại diện MB, sản phẩm bảo hiểm nói trên được triển khai trên ứng dụng MB có liên quan đến công ty bảo hiểm thuộc ngân hàng này.

Đại diện này cũng chia sẻ cảm ơn góp ý thẳng thắn của khách hàng, bộ phận phát triển sản phẩm sẽ rà soát và có những điều chỉnh để việc hiển thị thông tin tới khách hàng rõ ràng, tối ưu hơn.

Nhiều khách hàng của MB tại Hà Nội cho biết từng gặp tình huống tương tự phản ánh của một số người dùng tại Hà Tĩnh khi giao dịch trên ứng dụng MB. Anh H.N. (Thanh Liệt, Hà Nội) kể, khi thực hiện chuyển tiền trên ứng dụng MB, anh bất ngờ nhận được thông báo đã đăng ký gói bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng với mức phí 275.000 đồng. Tháng đầu tiên được miễn phí và việc thu phí bắt đầu từ tháng thứ hai. “Tôi rất không hài lòng vì không hề có ý định đăng ký gói bảo hiểm này. Sau đó, tôi nhớ ra trong lúc chờ mã OTP gửi về, một khối quảng cáo xuất hiện ngay phía trên khu vực nhập mã. Do thao tác nhập OTP có độ trễ, trong lúc loay hoay, tôi đã vô tình gạt vào thanh đồng ý đăng ký bảo hiểm”, anh H.N kể. Ngay sau đó, anh gọi đến tổng đài MB, đề nghị hướng dẫn hủy đăng ký. Theo hướng dẫn của nhân viên, anh cập nhật ứng dụng và thực hiện các thao tác để hủy gói bảo hiểm. Việc trao đổi này anh cũng đã ghi âm để làm cơ sở chứng minh cho câu chuyện gặp phải. “Khi đó, tôi đã phản ánh gay gắt với nhân viên tổng đài vì cho rằng cách hiển thị khối quảng cáo ngay phía trên nơi nhập mã OTP dễ khiến khách hàng thao tác nhầm và đăng ký dịch vụ ngoài ý muốn”, anh H.N nói và cho biết quay sang hỏi các đồng nghiệp cùng cơ quan thì nhiều người cũng gặp trường hợp tương tự.