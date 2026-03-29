Cách Hà Nội khoảng 160km, Lạng Sơn là một trong những địa điểm du lịch ở miền Bắc được nhiều du khách lựa chọn ghé thăm, trải nghiệm foodtour nhờ quãng đường di chuyển không quá xa, phương tiện đi lại thuận tiện và kinh phí phải chăng.

Dưới đây là một vài địa điểm ăn uống mà du khách không nên bỏ lỡ nếu có dịp ghé thăm Lạng Sơn, theo gợi ý từ bạn Nguyễn Minh Đức (travel blogger ở Hà Nội).

Vịt quay

Nhắc đến đặc sản Lạng Sơn, du khách không thể không kể đến món vịt quay nổi tiếng.

Vịt sau khi sơ chế sạch sẽ được tẩm ướp với hành, hạt tiêu, lá móc mật và nhồi các nguyên liệu trên vào bên trong bụng vịt rồi khâu lại. Phần da vịt được phết mật ong.

Người Lạng Sơn thường quay vịt trên than hoa khoảng 15 phút, sau đó đem nhúng vào chảo mỡ, đảo đi đảo lại vài lần cho tới khi lớp da giòn, ngả nâu thì vớt ra, để ráo.

Vịt quay Lạng Sơn được bán với giá 280.000 – 290.000 đồng/con (tùy trọng lượng)

Minh Đức gợi ý, du khách có thể thưởng thức vịt quay ở quán Nga Doanh, số 164 đường Bắc Sơn, phường Kỳ Lừa (phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn cũ).

Món vịt quay ở đây được Minh Đức nhận xét là ngon, đáng thử. Phần thịt mềm mọng, đượm vị, kết hợp với nước chấm pha chế từ nước vịt quay, thêm xì dầu và ớt càng hấp dẫn.

Phở vịt quay

Ngoài vịt quay, món phở vịt quay ở đây cũng rất nổi tiếng. Thịt vịt mềm ngọt, nước dùng béo ngậy, kết hợp với vị chua của măng tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng.

“Mình chọn phở vịt quay là món điểm tâm khi đặt chân tới TP Lạng Sơn cũ. Bánh phở mềm và dày, nước dùng thanh, nổi bật nhất là miếng thịt vịt mềm mọng được quay và tẩm ướp vừa vặn”, Minh Đức nhận xét.

Món phở vịt quay ở Lạng Sơn

Chàng trai trẻ gợi ý, du khách có thể thưởng thức phở vịt quay ở quán phở Vi Tặng, số 2 Đại Huề, phường Lương Văn Tri. Đây là địa chỉ ăn uống quen thuộc của người bản địa yêu thích, thu hút cả du khách thập phương, có giá khoảng 40.000 đồng/bát.

Phở xá xíu lạp sườn, phở chua

Ngoài phở vịt quay nổi tiếng, du khách có thể trải nghiệm thêm một món phở lạ miệng khác là phở xá xíu lạp sườn với địa chỉ được gợi ý là quán Dung Sơn, số 14 phố Hoà Bình, xã Xuân Dương (xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình cũ).

Minh Đức cho biết, quán phở này nằm gần lối vào chợ Lộc Bình, chỉ mở buổi sáng và phục vụ món phở giá 40.000 đồng/bát.

“Bánh phở ở đây mỏng và dễ ăn hơn trên thành phố. Nước dùng cũng nhẹ và thanh hơn. Miếng thịt xíu được thái sợi, lạp sườn tươi được thái miếng đều, hương vị vừa vặn và dậy mùi thơm của thảo mộc”, vị khách Hà Nội nêu cảm nhận.

Hai món phở lạ miệng ở Lạng Sơn: Phở chua (trái) và phở xá xíu lạp sườn (phải)

Phở chua cũng là món hút khách ở Lạng Sơn. Tuy gọi là phở nhưng hình thức và cách chế biến của phở chua không giống với các món phở truyền thống khác.

Điểm khác biệt dễ thấy nhất là phở chua không chan nước dùng nóng hổi mà kết hợp với nước sốt nguội mát, vị chua ngọt và thưởng thức bằng cách trộn đều nguyên liệu như món gỏi, nộm dưới miền xuôi.

Một bát phở chua gồm hai phần: phần nước và phần khô.

Phần khô có bánh phở được trụng qua nước ấm. Ngoài ra còn có thịt xá xíu, dạ dày, gan lợn rán cháy cạnh, lạp xưởng thái mỏng, khoai lang hoặc khoai tây chiên thái chỉ, hành khô, dưa chuột, rau thơm..., đặc biệt không thể thiếu thịt vịt quay.

Phần nước gồm nước xốt trộn phở được làm từ nước mỡ chắt ra từ bụng con vịt quay hoặc nước luộc vịt, sau đó nêm nếm cùng nhiều loại gia vị như hành, tỏi phi, mắm, ớt, giấm, đường, gừng... cuối cùng bỏ thêm bột năng cho sánh lại.

Theo cảm nhận của Minh Đức, món phở chua Lạng Sơn gây ấn tượng với độ thanh mát, nhiều rau, ăn không ngấy và đặc biệt là phần nước xốt chua thanh xen lẫn chút ngọt khá lạ miệng.

Anh gợi ý du khách có thể thử món này ở quán phở chua số 59 đường Thân Công Tài (cạnh tiệm vàng Hoàng Long), phường Kỳ Lừa. Quán bán cả ngày, giá từ 40.000 đồng/bát.

Một số món bánh ngon, lạ miệng ở Lạng Sơn

Vị khách Hà Nội cũng cho hay, ngoài các món dạng nước, ăn nóng, ở Lạng Sơn còn có nhiều món bánh lạ, ngon, thích hợp thưởng thức tại chỗ hoặc mua về làm quà như bánh cao chằng, bánh coóc (coóc mò) và bánh coóng phù, bánh ngải…

Trong đó, bánh cao chằng (còn gọi là cao sằng) làm từ bột gạo, thịt băm và nước dấm chua ngọt, thêm xốt ớt, xì dầu… Còn bánh coóc có hình thức giống sủi cảo, ăn kèm nước chua.

Bánh coóng phù trông giống bánh trôi với lớp vỏ làm từ bột gạo nếp, nhân đỗ xanh. Món bánh này ăn nóng cùng nước đường, lạc rang giã nhỏ và dừa nạo.

Ngoài ra không thể không nhắc đến bánh ngải - món bánh làm từ lá ngải cứu, có màu xanh thẫm, vị thanh mát và ăn dẻo thơm. Nhân bánh gồm đường phên và vừng rang thơm.

Vị khách Hà Nội gợi ý thêm món bánh mì nướng đáng thử ở Lạng Sơn

Minh Đức cho biết, trong 2 ngày 1 đêm khám phá ẩm thực Lạng Sơn, chi phí ăn uống hết khoảng 500.000 đồng/người.

Trong đó, vịt quay là món mà anh ấn tượng nhất nhờ hương vị được tẩm ướp đậm đà, phần thịt mềm mọng đặc trưng.

“Một số địa phương khác cũng có món vịt quay nhưng vịt quay Lạng Sơn vẫn mang nét khác biệt rõ rệt”, Đức chia sẻ.

Minh Đức trải nghiệm lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ - lễ hội truyền thống lớn nhất tỉnh Lạng Sơn

Ngoài trải nghiệm các món ăn, đặc sản bản địa, trong chuyến đi này, chàng trai trẻ còn kết hợp ghé thăm một số địa điểm du lịch hấp dẫn ở địa phương như thành cổ Lạng Sơn, chùa Thành, đền Tả Phủ - Kỳ Cùng, chùa Tam Thanh hay cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị…

Ảnh: Nguyễn Minh Đức/Đi đâu Đức ơi