Đầu tháng 11, 2 nam du khách người Pháp - Loic Pesquer (24 tuổi) và Antoine Habert (26 tuổi) - tới du lịch Cô Tô (Quảng Ninh), nơi được mệnh danh là "thiên đường biển đảo" của miền Bắc.

Trong 20 ngày khám phá Việt Nam, họ dành tới 10 ngày ở Cô Tô với mong muốn có thể tìm hiểu sâu sắc cảnh đẹp, văn hóa truyền thống của địa phương.

"Đây là địa điểm lý tưởng để chúng tôi tạm trốn khỏi những thành phố đông đúc, nhịp sống hiện đại, bận rộn, tìm về thiên nhiên hoang sơ, thanh bình", 2 chàng trai chia sẻ.

Loic Pesquer (bên phải) và Antoine Habert (bên trái) có những trải nghiệm thú vị ở Cô Tô. Ảnh: Thu Báu

Những tháng cuối năm, Cô Tô trở về với nhịp sống thanh bình sau một mùa du lịch "bội thu". Người dân trên đảo tập trung làm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đánh bắt hải sản. Đây được xem như khoảng thời gian để Cô Tô "nghỉ ngơi và hồi phục".

Thời điểm này, Cô Tô không chỉ có biển xanh, cát trắng, hoàng hôn lãng mạn mà còn có những cánh đồng chuyển màu vàng ruộm. Ở đảo, Loic và Antoine được trải nghiệm cuộc sống "sáng làm nông dân, chiều thành ngư dân".

Buổi sáng, 2 du khách được dẫn ra đồng cày bừa, gặt lúa, gánh lúa cùng người dân thôn Hải Tiến, đặc khu Cô Tô. Đây là lần đầu tiên trong đời, họ thấy và trực tiếp làm những công việc này. Nhìn Loic vụng về cầm chiếc liềm gặt lúa hay vất vả nâng gánh lúa lên vai, bà con nông dân bật cười.

Loic lần đầu trải nghiệm gặt lúa. Ảnh: Thu Báu

"Trải nghiệm này thú vị hơn bất cứ tour du lịch nào tôi từng có trước đây. Khi tự tay gặt lúa, gánh lúa tôi mới hiểu người dân địa phương vất vả, mạnh mẽ thế nào. Hành trình để có hạt gạo thật không dễ dàng", nam du khách chia sẻ.

Còn Antoine thì "mệt bở hơi tai" khi được bà con địa phương hướng dẫn cày ruộng bằng trâu, một công việc đòi hỏi sức khỏe dẻo dai, bền bỉ. Anh chàng cũng không hiểu tại sao người nông dân gầy còm có thể gánh những gánh lúa nặng trĩu, đi phăng phăng ngoài đồng.

Antoine thử cày ruộng. Ảnh: Thu Báu

Chương trình du lịch trải nghiệm mùa vụ ở Cô Tô đang được nhiều hộ dân và các homestay phối hợp triển khai, kết hợp giữa "tham quan – lao động – ẩm thực địa phương".

Chị Nguyễn Minh Huệ, chủ một homestay ở thôn Hải Tiến, đặc khu Cô Tô cho biết, trải nghiệm làm nông dân trên đảo được khách quốc tế phản hồi tích cực.

"Đây là năm đầu tiên tôi triển khai dẫn du khách đi làm đồng cùng bà con. Đây là trải nghiệm phù hợp trong những ngày biển động, không thể đi câu cá, cào ngao, đồng thời cũng tạo nên sự đa dạng trải nghiệm cho khách. Họ được gần gũi, gắn bó hơn với bà con địa phương trên đảo", chị Huệ chia sẻ.

Antoine khó nhọc khi trải nghiệm gánh lúa. Ảnh: Thu Báu

Sau buổi gặt lúa, tới chiều, Loic và Antoine lại đi cào ngao, bắt ốc, câu cá. Hai nam du khách bì bõm lội nước, "còng lưng, mỏi gối" để tìm các loại hải sản trốn sâu dưới lớp cát. "Chiến lợi phẩm" mang về được chế biến thành những món dân dã nhưng rất "đưa cơm" như canh ngao, cháo hải sản, canh cá nấu chua...

"Sau một ngày miệt mài lao động cùng bà con, bữa cơm đơn giản cũng khiến du khách ăn ngon lành", chị Huệ chia sẻ.

Người dân địa phương nhiệt tình hướng dẫn nam du khách cách cào ngao. Ảnh: Thu Báu

Cô Tô có hơn 50 đảo lớn nhỏ, với kết cấu địa chất đặc biệt. Đặc khu chia làm hai quần đảo lớn có sự cư trú tập trung là Cô Tô Lớn và Thanh Lân.

Cô Tô Nhỏ thì nằm ở phía Đông Bắc so với Cô Tô Lớn và phía Tây Bắc so với Thanh Lân, hợp thành một hệ đảo tam giác. Những hòn đảo đẹp khác gồm đảo Cá Chép, đảo Đông Nam, đảo Sư Tử, đảo Hòn ngang, đảo Bảy Sao, đảo Vàng Cháu…