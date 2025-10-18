Được xây dựng từ năm 1895 - trong thời kỳ Victoria, The Netty ban đầu được sử dụng như một nhà vệ sinh công cộng dành cho nam giới, thông tin từ Uniq Hotels.

Khung cảnh ở St.Giles năm 1915, khi The Netty vẫn được sử dụng như một nhà vệ sinh công cộng. Ảnh: Uniq Hotels

Sau hơn 1 thế kỷ hoạt động, tới năm 2008, khu nhà vệ sinh này bị đóng cửa vì lý do an toàn. Sau nhiều năm bị bỏ hoang, nhiều người không còn nhớ tới sự tồn tại của công trình mang đậm dấu ấn lịch sử này ở Oxford.

Một doanh nghiệp địa phương sau đó đã mua lại "nhà vệ sinh công cộng" đặc biệt này với mong muốn biến nó thành điểm đến ấn tượng của thành phố.

Năm 2019, dự án cải tạo công trình được chính quyền Oxford chính thức phê duyệt. Ảnh: BBC

Tuy nhiên, việc cải tạo là một hành trình kéo dài nhiều năm. Chủ sở hữu phải xin phép chính quyền Oxford để chuyển đổi mục đích sử dụng, với điều kiện bảo tồn nguyên trạng các yếu tố kiến trúc lịch sử xung quanh.

Đến năm 2019, dự án khách sạn The Netty chính thức được phê duyệt. Nhà thiết kế nổi tiếng người Anh Rachael Gowdridge được "chọn mặt gửi vàng" để đảm nhận chính việc biến hóa nội thất cho công trình này.

Các giá trị lịch sử được bảo tồn và tôn vinh. Ảnh: Uniq Hotels

Thay vì "che giấu quá khứ", bà lại tìm cách tôn vinh nó như một phần di sản lịch sử. Các bức tường gạch cũ được giữ nguyên, những viên gạch lát sàn mang họa tiết Victoria được phục hồi cùng với các ô kính trên vỉa hè được mở rộng để ánh sáng tự nhiên len xuống không gian dưới lòng đất.

Nhờ đó, The Netty vẫn giữ được “hơi thở cổ điển” trong sự hiện đại, tiện nghi và đầy phong vị nghệ thuật.

Là một trong những khách sạn nhỏ nhất nước Anh, The Netty chỉ có 2 phòng. Ảnh: Uniq Hotels

The Netty chỉ có 2 phòng ngủ, mỗi phòng được bố trí ở một phía của công trình cũ. Cầu thang dẫn xuống được ốp gỗ, ánh sáng dịu từ đèn treo giúp khách không cảm thấy bí bách.

Mỗi căn phòng đều được trang trí bằng tông màu đậm, mang cảm hứng từ các bảo tàng, nhà hát của Oxford. Trần nhà được sơn bóng để ánh sáng phản chiếu, rèm cửa vòm mềm mại gợi liên tưởng đến sân khấu cổ, trong khi các chi tiết bằng đồng và đá cẩm thạch gợi cảm giác sang trọng nhưng gần gũi.

Không gian phòng vệ sinh. Ảnh: Uniq Hotels

Phòng tắm được lát gạch họa tiết, vòi sen kiểu mưa và các bồn rửa tay thủ công tạo cảm giác vừa cổ điển, vừa tinh tế. Toàn bộ không gian được tinh chỉnh để đảm bảo riêng tư tuyệt đối.

Một điểm đặc biệt khác là The Netty không có sảnh lễ tân, không có nhân viên trực 24/24, chỉ có một cuộc gọi hướng dẫn chi tiết khi khách đến nơi.

Giá thuê phòng tại The Netty hiện vào khoảng 170 bảng Anh (6 triệu đồng)/đêm. Dù không có nhà hàng hay dịch vụ ăn uống tại chỗ, khách sạn vẫn luôn ở trong tình trạng kín phòng nhờ vị trí trung tâm giúp khách dễ dàng tiếp cận hàng chục quán cà phê, nhà hàng và tiệm bánh ngay trên cùng con phố St. Giles.

Từ khách sạn, chỉ vài phút đi bộ là có thể đến bảo tàng Ashmolean, nhà hát Oxford hay những khu chợ cổ nổi tiếng.

Không gian ngầm khiến The Netty trở nên ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè. Khi đến nơi, du khách sẽ không thấy biển hiệu lớn nào, thay vào đó là lối cầu thang nhỏ dẫn xuống một "thế giới ngầm" tuyệt mỹ dưới lòng thành phố cổ Oxford.