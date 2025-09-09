1. Nuôi 'tham vọng' chinh phục cả Việt Nam trong 1 chuyến đi

Việc di chuyển tới nhiều tỉnh thành ở Việt Nam, đặc biệt là các điểm đến miền núi cao có thể mất tới nhiều giờ hoặc cả ngày đi đường. Ảnh: Joshua Zukas

Không ít du khách cho rằng Việt Nam là một nước có diện tích nhỏ nên dễ dàng khám phá toàn bộ chỉ trong 1-2 tuần. Thực tế, Việt Nam rộng tương đương Nhật Bản hoặc Italia và việc di chuyển giữa các thành phố có thể mất gần 1 ngày.

Do đó, thay vì cố gắng “bao trọn” đất nước trong 1 chuyến đi, du khách nên tập trung khám phá một vùng cụ thể để có trải nghiệm sâu hơn.

2. Cảm xúc bị ảnh hưởng bởi thời tiết thất thường

Thời tiết ở Việt Nam thay đổi thất thường, du khách cần chuẩn bị sẵn tinh thần và có kế hoạch dự phòng. Ảnh: Joshua Zukas

Cây bút của Business Insider nhấn mạnh khí hậu Việt Nam thay đổi thất thường, không phải lúc nào cũng nắng đẹp.

Miền núi phía Bắc lạnh buốt vào mùa đông từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau. Đồng bằng sông Cửu Long oi bức cuối mùa khô (tháng 3-4). Trong khi, miền Trung chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão vào mùa thu (tháng 9-11).

Thay vì khó chịu, bực bội vì kỳ nghỉ bị ảnh hưởng bởi thời tiết không thuận lợi, du khách nên chuẩn bị kế hoạch và hành trang phù hợp, coi đây như một phần trong trải nghiệm.

3. Chạy theo danh sách các điểm đến gợi ý trên mạng

Joshua Zukas - tác giả bài viết, đã có nhiều năm sống và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Joshua Zukas

Trong mùa du lịch cao điểm, việc cố chen chúc ở các điểm đến nổi tiếng vừa làm giảm trải nghiệm cá nhân, vừa tạo áp lực cho cộng đồng địa phương. Theo Zukas, trải nghiệm ý nghĩa nhất thường đến từ việc lựa chọn những điểm đến phù hợp với sở thích cá nhân, không phải theo những danh sách gợi ý trên mạng.

4. Tin tưởng quá mức vào KOL (những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội)

Không ít du khách đã thất vọng khi thực tế trải nghiệm không giống như những gì dựng lên trong video mà các KOL đăng tải trên mạng xã hội.

"Thuật toán ưu tiên sự hào nhoáng và kịch tính, chứ không phải nội dung trung thực", Zukas nhận định, đồng thời khuyên du khách tìm đến những người sáng tạo nội dung sống tại Việt Nam, vốn có trải nghiệm thực tế và thông tin hữu ích.

5. Bỏ qua ẩm thực đường phố

Ảnh: Joshua Zukas

Một số du khách e ngại vấn đề vệ sinh nên chọn đến những nhà hàng chuyên phục vụ khách du lịch với thực đơn "quốc tế hóa".

Tuy nhiên, Zukas nhận định, tinh hoa ẩm thực Việt Nam nằm ở nhiều quán nhỏ chuyên một món, từ bún, phở, đến bánh cuốn Hà Nội hay các món ốc tươi chế biến đủ kiểu tại TPHCM,...

6. Ngại sử dụng SIM nội địa

Nhiều du khách phụ thuộc vào WiFi, trong khi dữ liệu di động ở Việt Nam vừa rẻ vừa ổn định. Chỉ với 10 USD (khoảng 260.000 đồng), du khách có thể dễ dàng mua SIM tại các cửa hàng điện thoại hoặc qua ứng dụng eSIM, giúp việc tìm kiếm thông tin và liên lạc thuận tiện hơn nhiều.

7. Bỏ qua sách hướng dẫn du lịch

Với kinh nghiệm hơn 1 thập kỷ sống ở Việt Nam, Zukas đã tham gia biên soạn 10 cuốn cẩm nang du lịch về mảnh đất hình chữ S. Ảnh: Joshua Zukas

Trong thời đại Internet tràn ngập các bài viết ẩn danh hay đánh giá thiếu căn cứ, những cuốn cẩm nang du lịch uy tín vẫn là nguồn thông tin đáng tin cậy.

Được biên soạn từ quá trình nghiên cứu dài hạn và trải nghiệm thực tế, sách hướng dẫn mang lại góc nhìn rõ ràng, giúp du khách hiểu và gắn kết hơn với văn hóa, con người Việt Nam.