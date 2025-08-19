Khi đến với Ninh Bình, ngoài việc tham quan Tràng An, Tam Cốc – Bích Động, cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính…, nhiều du khách quốc tế còn lựa chọn các tour trải nghiệm gần gũi, khám phá đời sống nông thôn Việt Nam như cho trâu ăn, cưỡi trâu, cấy lúa, lội bùn úp nơm bắt cá.

Thời gian gần đây, lượng khách nước ngoài đến Ninh Bình tham gia loại hình du lịch trải nghiệm này ngày một tăng

Ít ai nghĩ rằng những công việc “chân lấm tay bùn” vốn gắn với người nông dân lại trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn đến vậy.

Theo ghi nhận, tại khu vực hang Trâu, thôn Đam Khê, phường Nam Hoa Lư, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách quốc tế tới trải nghiệm. Tại đây, du khách hóa thân thành nông dân, mặc áo nâu sồng, đội nón lá, làm những việc của nhà nông, cùng nấu ăn và dùng bữa ngay tại điểm du lịch.

Nhiều du khách tỏ ra tò mò, vui vẻ và thích thú với những trải nghiệm này. Ông Stefeno Grossi (SN 1963, quốc tịch Italia) cùng gia đình lần đầu đến Việt Nam đã không giấu được sự thích thú:

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam, cũng như tham gia trải nghiệm thực tế nơi đây. Tôi cảm thấy rất phấn khích, thư giãn và vô cùng vui vẻ. Ở Milan (Italia), chúng tôi không bao giờ có cơ hội được tham gia những hoạt động như thế. Đây thực sự là trải nghiệm vô giá".

Ông Stefeno Grossi đưa gia đình sang Việt Nam du lịch và trải nghiệm cưỡi trâu

Một gia đình người Pháp cũng đưa hai cô con gái nhỏ, 4-5 tuổi, tham gia cưỡi trâu và úp nơm bắt cá. Ban đầu, các bé còn sợ hãi khi tiếp xúc với con trâu nhưng sau khi được cha mẹ động viên, các bé đã dạn dĩ ngồi lên lưng trâu, tận hưởng trải nghiệm.

Chị Vũ Thị Huyền, quản lý vận hành tại hang Trâu, chia sẻ, ý tưởng phát triển tour trải nghiệm xuất phát từ mong muốn của nhiều du khách quốc tế. Họ không chỉ muốn ngắm cảnh, nghỉ dưỡng mà còn muốn khám phá, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa nông thôn Việt Nam.

Du khách tái hiện bức tranh dân gian "Mục đồng thổi sáo"

"Nhận thấy các tour du lịch ở Ninh Bình hiện nay chủ yếu tập trung vào tour 1 ngày và chưa đa dạng nên chúng tôi xây dựng tour trải nghiệm này nhằm giới thiệu về đời sống văn hóa Việt Nam, đồng thời giới thiệu mô hình trang trại truyền thống vẫn còn tồn tại ở nông thôn”, chị Huyền chia sẻ.

Ghi lại những hình ảnh đẹp khi trải nghiệm cưỡi trâu ở Việt Nam

Theo chị Huyền, du khách tham quan hang Trâu với phí 75.000 đồng, sẽ được thưởng thức 1 đồ uống và tham gia các hoạt động như cho vịt ăn, cho trâu ăn, câu cá vàng, tham quan hang động, rừng tre, chơi trò cầu khỉ.

Với gói trải nghiệm sâu hơn, giá 45 USD (khoảng 1 triệu đồng/người), du khách sẽ được tham gia cấy lúa, úp nơm bắt cá, cưỡi trâu, nấu ăn và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Cô bé người Pháp lần đầu cưỡi trâu, người cha phải đứng cạnh hỗ trợ

Loại hình du lịch nông thôn trải nghiệm này không chỉ mang lại thu nhập cho người dân địa phương mà còn giúp du khách quốc tế có thêm những trải nghiệm độc đáo, khó quên khi đến với Ninh Bình.

Du khách cầm nơm lội xuống ao úp cá

Du khách vô cùng phấn khích, thư giãn và vui vẻ

Nữ du khách Pháp sung sướng khi bắt được cá

Ngoài trải nghiệm cưỡi trâu, úp cá, du khách còn được trực tiếp cấy lúa