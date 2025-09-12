Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh nữ du khách nước ngoài mặc bikini ngồi phía sau xe máy, di chuyển trên đoạn đường được cho là ở xã Du Già, Tuyên Quang (địa phận Hà Giang cũ). Kèm theo hình ảnh, tài khoản này cho rằng, việc mặc bikini di chuyển trên đường, ở những nơi không phải hồ bơi hay bãi biển gây phản cảm, không phù hợp văn hóa của Việt Nam.

Bài viết được đăng trong một diễn đàn du lịch hơn 1,7 triệu thành viên và thu hút nhiều người tương tác, đưa ý kiến trái chiều.

Nhiều ý kiến đồng tình với người đăng bài viết, cho rằng, du khách mặc bikini khi đi đường là không phù hợp với văn hóa địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại suy đoán, có thể vị khách vừa trải nghiệm tắm thác Du Già và trên đường trở về homestay nên không kịp thay đồ.

Hình ảnh nữ du khách mặc bikini di chuyển bằng xe máy trên đường gây tranh cãi. Ảnh: Chụp màn hình

Theo tìm hiểu, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội được chụp từ một video ngắn do đơn vị cung cấp dịch vụ thuê xe máy kèm lái xe cho vị khách Tây đăng tải. Đại diện đơn vị này cho biết, hình ảnh được ghi lại khi nhóm khách Tây vừa tắm thác Du Già và lên xe máy để trở về homestay cách đó khoảng 2km.

"Vị khách không cố ý mặc bikini khi đi xe máy. Chúng tôi luôn nhắc nhở du khách nên mang theo quần áo khô, khăn tắm khi vào thác, tránh mang đồ cồng kềnh hay đồ giá trị cao. Tuy nhiên, vẫn có vị khách quên.

Các lái xe chở khách thường là người địa phương, tiếng Anh hạn chế nên cũng khó nhắc khách trước khi lên đường", vị đại diện cho biết. Ngoài ra, cũng theo vị này, quãng đường du khách di chuyển từ thác về homestay khá vắng vẻ, không có nhiều người dân sinh sống, qua lại.

Sau khi nhận thấy những ý kiến trái chiều từ dư luận, phía đơn vị đã chủ động gỡ đoạn video, kiểm điểm lái xe quay video, đồng thời rút kinh nghiệm. Họ cho biết sẽ nhắc nhở khách kỹ càng hơn về việc mang quần áo, khăn choàng và yêu cầu đội ngũ lái xe lưu ý nhắc khách, khuyến khích họ thay đồ trước khi rời khỏi thác.

Thác Du Già là điểm đến hấp dẫn với khách quốc tế yêu thích vẻ đẹp hoang sơ. Ảnh: Đức Hiếu Media

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thu Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang cho biết, sở đã nắm được thông tin và đề nghị xã Du Già xác minh, xử lý nhằm đảm bảo văn minh trong du lịch trên địa bàn.

Bên cạnh đó, sở cũng sẽ có yêu cầu đối với các công ty lữ hành đưa khách tới Tuyên Quang cần hướng dẫn du khách thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử du lịch của địa phương.

Trong quá trình phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc, tỉnh Hà Giang trước đây đã chủ động ban hành và triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch theo Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 11/12/2018. Từ đó đến nay, Bộ Quy tắc đã được phổ biến sâu rộng tới các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch, các điểm du lịch cộng đồng, cơ sở lưu trú, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch và cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau khi sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang hiện nay tiếp tục kế thừa, triển khai và nhân rộng Bộ Quy tắc này.

Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông định hướng, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử tại các điểm du lịch, nâng cao nhận thức cộng đồng và du khách về ứng xử văn minh, tôn trọng bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần giữ gìn hình ảnh du lịch Tuyên Quang thân thiện, chuyên nghiệp, văn minh và bền vững.