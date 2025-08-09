Trong lần đến Huế hồi đầu tháng 6, Stables có cơ hội trải nghiệm ẩm thực cung đình, lắng nghe những câu chuyện lịch sử và tìm hiểu cách nơi này trở thành “trung tâm của những món chay” trên dải đất hình chữ S.

Bài viết về Huế của Stables đăng trên tạp chí National Geographic số ra mới đây. Ảnh: Ins/Danstabs

Nam phóng viên vô cùng bất ngờ khi nghe hướng dẫn viên kể về bàn ăn chay “trung bình 50 món” của các vị vua triều Nguyễn.

"Các vị vua triều Nguyễn luôn ăn chay vào những ngày lễ lớn trong năm. Đây là một trong những lý do khiến các ngự trù (cách gọi đầu bếp trong cung thời xưa) không ngừng sáng tạo, phát triển nên một trong những nền ẩm thực chay cầu kỳ bậc nhất thế giới, đồng thời cũng là đỉnh cao văn hóa ẩm thực tại Việt Nam.

Ngày nay, di sản ẩm thực chay cung đình ấy vẫn hiện diện rõ nét tại Huế, biến nơi đây thành điểm đến lý tưởng của ngày càng nhiều du khách quốc tế theo chế độ ăn thuần thực vật", nam phóng viên khẳng định trong bài viết.

Stables (phải) chụp hình cùng hướng dẫn viên của mình tại Huế. Ảnh: @danstabs

Khi hoàng hôn buông xuống, những tia nắng vàng cuối cùng lướt qua mái ngói Ngọ Môn cũng là lúc Stables rời đi, băng qua dòng sông Hương và hòa mình vào không khí náo nhiệt trên phố đi bộ đêm ở Huế.

Nam du khách nước ngoài bị thu hút bởi những hàng quán ven đường, nơi mùi sả, húng quế và lạc rang lan tỏa khắp không gian. Stables đặc biệt thích món bánh xèo với lớp vỏ vàng nghệ giòn rụm, ăn kèm các loại rau thơm và nước chấm.

Ảnh: @danstabs

Ghé vào chợ Đông Ba lâu đời, Stables đặc biệt ấn tượng với cách bài trí rau củ và hàng hóa của các tiểu thương. Sự tò mò thôi thúc anh đăng ký một lớp học nấu ăn để tìm hiểu thêm về cách chế biến các món chay tại Huế. Tại đây, du khách người Anh được hướng dẫn làm món gỏi chay.

"Tôi khá hài lòng với thành phẩm cuối cùng do mình làm ra. Món ăn tương đối nhẹ bụng, tập trung vào những nguyên liệu lành mạnh như các loại rau sống, quả sung, cà rốt, nấm, sau đó trộn cùng đậu nành và nước mắm chay", Daniel viết.