Hoàng Nguyễn Thục Anh (27 tuổi, Hà Nội) từ lâu yêu thích thiên nhiên và văn hóa Trung Quốc, luôn ấp ủ ước mơ rong ruổi qua những thảo nguyên xanh, chinh phục các dãy núi hùng vĩ.

Tháng 7/2025, cô cùng bạn bè thuê xe nhà di động, bắt đầu hành trình 30 ngày khám phá Trung Quốc, với mong muốn dừng chân tại nhiều điểm đẹp dọc đường.

Thục Anh cùng 3 người bạn bắt đầu hành trình 30 ngày khám phá Trung Quốc trên "nhà di động"

"Ngôi nhà di động”

Thục Anh cùng 3 người bạn thuê xe nhà di động (có tài xế riêng) với chi phí khoảng 70 triệu đồng/người cho hành trình 30 ngày.

Sau khi bay từ Hà Nội đến Thành Đô, họ di chuyển theo lịch trình do Thục Anh chuẩn bị sẵn. Ban ngày 4 cô gái có tài xế đưa đi tham quan, buổi tối họ nhận lại xe để nghỉ ngơi, tài xế giao chìa khóa rồi qua đêm tại nơi khác.

“Có tài xế, chúng tôi yên tâm tận hưởng chuyến đi hơn, mà vẫn giữ được sự riêng tư”, Thục Anh chia sẻ.

Để đảm bảo không gian nghỉ ngơi thoải mái, Thục Anh chọn xe có 5 giường (4 đơn, 1 đôi). Hai giường phía dưới có thể gấp thành bàn và ghế; cô giữ lại một bộ để làm việc, phần còn lại dùng để nghỉ ngơi.

Xe cũng được trang bị đầy đủ tiện nghi như tủ lạnh, bếp, bồn rửa, nhà vệ sinh, phòng tắm và nhiều ngăn chứa đồ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cả nhóm.

Cận cảnh chiếc xe di động mà Thục Anh và bạn bè đã sử dụng trong 30 ngày khám phá Trung Quốc

Trong 30 ngày rong ruổi khắp Trung Quốc, dù di chuyển nhiều, Thục Anh và nhóm bạn không cảm thấy quá mệt nhờ chiếc xe được thiết kế hợp lý, có giường nằm tiện nghi.

Đây cũng là lý do chính khiến cả nhóm chọn sinh hoạt, nghỉ ngơi trên xe suốt hành trình. “Ở Thanh Hải, Cam Túc hay Tân Cương, quãng đường giữa các điểm thường 300-400km, có khi đi tới 7 tiếng, nên xe giường nằm giúp chúng tôi đỡ mệt hơn”, Thục Anh cho biết.

Ngoài ra, tại những khu vực không nhận khách nước ngoài lưu trú, chiếc xe trở thành “ngôi nhà di động”, giúp cả nhóm có thể dừng nghỉ ở bất cứ đâu.

Thục Anh ghé thăm hồ muối Qarhan tại Thanh Hải - khu vực có rất ít khách sạn cho phép người nước ngoài lưu trú

Tuy nhiên, theo Thục Anh, xe cũng có hạn chế về không gian. Dù đủ tiện nghi, khu vực tắm và giường ngủ khá chật so với phòng thông thường.

Vì vậy, cả nhóm thường dừng ở trạm nghỉ để vệ sinh cá nhân, ăn tại nhà hàng hoặc nướng ngoài trời thay vì nấu trên xe.

Khám phá nhiều vùng đất khác nhau

Xuất phát từ Thành Đô, trong 30 ngày, Thục Anh cùng nhóm bạn rong ruổi qua Cam Túc, Thanh Hải, Tân Cương, Tứ Xuyên và Vân Nam, với tổng chi phí khoảng 115 triệu đồng/người (bao gồm thuê xe, ăn uống, vé tham quan).

Những ngày đầu, nhóm đến tỉnh Cam Túc - vùng đất gắn với lịch sử hơn 3.000 năm trên “Con đường tơ lụa”.

“Mình đã có trải nghiệm 'xuyên không' vô cùng thú vị khi được hóa thân thành những thương nhân vận chuyển hàng hóa bằng lạc đà trên 'Con đường tơ lụa'”, Thục Anh chia sẻ.

Khách Việt trải nghiệm cưỡi lạc đà trên “Con đường tơ lụa”. Nguồn: Thục Anh Travel

Tìm kiếm thảo nguyên rực rỡ và hồ nước trong xanh trên núi cao, Thục Anh cùng nhóm bạn đến Tân Cương.

Tại đây, họ khám phá 3 điểm nổi bật: hồ Sayram với làn nước xanh giữa núi tuyết, thảo nguyên Nalati và Hỏa Diệm Sơn - nơi từng ghi nhận nhiệt độ dưới cát tới 89°C, có thể nướng chín trứng.

Khách Việt ghé thăm hồ Sayram (ảnh 1), thảo nguyên Natlati (ảnh 2) và Hỏa Diệm Sơn (ảnh 3)

Vì yêu thích văn hóa người Tạng, Thục Anh ghé Shangri-la (Vân Nam) - vùng đất hơn 1.300 năm tuổi, vẫn lưu giữ đời sống truyền thống đặc trưng.

Cô gợi ý du khách thuê trang phục Tạng, chụp ảnh tại tu viện Tùng Tán Lâm và cột cờ Lungta. Đáng nhớ nhất là trải nghiệm tiệc truyền thống với lẩu bò yak, trà sữa Tây Tạng cùng các tiết mục nghệ thuật bản địa.

Tu viện Tùng Tán Lâm là một trong những ngôi chùa quan trọng trong Phật giáo Tây Tạng, chứa đựng di sản văn hóa tâm linh vô cùng sâu sắc

Du khách Việt chụp hình dưới cờ ước nguyện Lungta (tiếng Tây Tạng là ngựa gió)

Trong những ngày cuối, Thục Anh đặt chân đến Đạo Thành Á Đinh (Tứ Xuyên) để chinh phục thiên nhiên và khám phá văn hóa bản địa.

Được mệnh danh là “vùng đất thuần khiết cuối cùng trên Trái Đất”, nơi đây nằm trên cao nguyên Thanh - Tạng, hội tụ 3 ngọn núi thiêng của Phật giáo Tây Tạng: Chenresig, Chana Dorje và Jampelyang. Theo Thục Anh, do độ cao trên 4.000m, du khách dễ gặp phản ứng cao nguyên (sốc độ cao) khi trekking.

Vì thế, du khách nên chuẩn bị sức khỏe thật tốt và mang theo bình oxy, đề phòng trường hợp khó thở do thiếu oxi khi đến những nơi cao trên 3.000m.

Khung cảnh ngoạn mục của Đạo Thành Á Đinh khi nhìn từ trên cao

Tại Tứ Xuyên, Thục Anh còn ghé Lý Đường - nơi được mệnh danh là huyện cao nhất thế giới, với độ cao trung bình hơn 4.200m, mang vẻ đẹp hoang sơ và đậm nét văn hóa Phật giáo Tây Tạng.

Kết thúc hành trình, cô tiếc nuối vì chưa có đủ thời gian khám phá trọn vẹn. Trong tương lai, Thục Anh dự định thực hiện chuyến đi 3 tháng để tiếp tục trải nghiệm Trung Quốc bằng nhà xe di động.

Ảnh, video: Thục Anh Travel