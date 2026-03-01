Anh Đoàn Phước Trường (TPHCM) vừa bay từ Moscow (Nga) về tới TPHCM đúng 1 ngày trước khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran diễn ra.

Anh cho biết, thời điểm bay và quá cảnh ở Dubai, nhiều du khách Việt đã cập nhật tin tức về tình hình chiến sự có thể diễn ra. Do đó, khi máy bay qua không phận khu vực Trung Đông, ai cũng lo lắng, liên tục cầu nguyện. Tới khi máy bay hạ cánh, anh Trường mới thở phào.

Trên các hội nhóm du lịch, nhiều du khách Việt cho biết, họ đang rất lo lắng về các chuyến bay qua khu vực Trung Đông. Nhiều người có chuyến bay trong ngày 1-3/3 đã nhận được thông tin hủy hoặc hoãn từ các hãng hàng không.

Travel blogger Lý Thành Cơ bay tới Ai Cập vào ngày 20/2 và đang trong hành trình khám phá Jordan cùng bạn bè. Ngay khi có tin chiến sự xảy ra, anh nhận được thông báo rời giờ bay từ hãng hàng không.

"Tôi đang ở sa mạc Wadi Rum, Jordan. Từ hôm qua tới giờ, tôi thấy nhiều máy bay chiến đấu bay liên tục trên bầu trời. Chúng tôi khá lo lắng. Nhưng hiện ở khu vực này vẫn an toàn. Lịch trình trong khu vực bị xáo trộn, nhiều chuyến bay bị hoãn. Một số đường bay hướng về Dubai và Qatar bị hủy hàng loạt", anh Cơ chia sẻ.

Anh Lý Thành Cơ đang trong chuyến du lịch Jordan. Ảnh: NVCC

Quá lo lắng nên người thân, bạn bè liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình của anh. "Chúng tôi thường xuyên theo dõi trang khuyến cáo du lịch chính thức của chính phủ, giữ liên lạc với hãng hàng không để cập nhật thay đổi lịch bay. Tình hình hiện tại khiến tôi nhớ tới lần mắc kẹt ở sân bay do dịch Covid-19. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ sớm ổn định", nam du khách chia sẻ.

Một số đơn vị lữ hành trong nước tạm thời không khai thác các điểm đến đang chịu ảnh hưởng chiến sự.

Vietworld Travel đã thông báo tạm dừng các tour tới Jordan và Ai Cập khởi hành vào đầu tháng 3. Đơn vị lữ hành Fit Tour cũng thông báo tạm hoãn tour Pakistan mùa hoa anh đào dự kiến khởi hành ngày 27/3 do căng thẳng leo thang.

Từ ngày 28/2, nhiều không phận tại Trung Đông đã đóng cửa do ảnh hưởng của cuộc tấn công, bao gồm Kuwait, Bahrain, UAE, Qatar, Jordan, Iran, Israel và Iraq, dự kiến gây tác động đến lịch bay trên diện rộng trong khu vực.

Tối 28/2, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Iran và Israel vào thời điểm hiện tại, cũng như không đến các khu vực lân cận chịu ảnh hưởng của xung đột nếu không thực sự cần thiết.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đề nghị đồng bào ta tại Israel tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại; thường xuyên cập nhật thông tin trong các hội, nhóm người Việt Nam tại Israel để nắm tình hình và trao đổi thông tin khi cần thiết.

Công dân hạn chế tối đa việc di chuyển giữa các thành phố trong thời gian nhạy cảm này, cố gắng ở gần khu vực có hầm trú ẩn; chủ động lên các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho bản thân và thân nhân; sẵn sàng về nước hoặc sang nước thứ ba khi chính quyền cho phép.

Công dân cần thường xuyên giữ liên hệ với Đại sứ quán. Trong trường hợp khẩn cấp, công dân có thể liên hệ qua đường dây nóng bảo hộ công dân.