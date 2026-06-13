Chị Nguyễn Bích Ngọc (Hà Nội) vừa trở về Việt Nam sau hành trình 16 ngày khám phá Nam Tân Cương - vùng đất huyền bí sở hữu cảnh quan thiên nhiên ấn tượng, văn hóa đặc sắc của Trung Quốc. Đồng hành cùng chị Ngọc là 4 người bạn thân, chung đam mê xê dịch. Họ từng cùng nhau tới Iceland ngắm sông băng cực quang, khám phá Tây Tạng.

"Ban đầu, kế hoạch của chúng tôi là đến châu Phi. Tuy nhiên, trước những biến động của tình hình thế giới, cả nhóm quyết định chuyển hướng sang Nam Tân Cương - một vùng đất vẫn còn khá mới mẻ với du khách Việt Nam.

Chuyến đi được chuẩn bị khoảng 3 tháng, từ việc nghiên cứu cung đường, phương tiện di chuyển cho tới các vấn đề liên quan đến sức khỏe khi đi vào khu vực cao nguyên và sa mạc", chị Ngọc cho biết.

Chị Ngọc (áo đỏ) và 4 người bạn đồng hành cùng tài xế (nam)

Hành trình khám phá bằng "nhà di động"

Không "chạy" theo những tour du lịch có lịch trình dày đặc, 5 du khách Việt chọn thuê "nhà di động" để khám phá Nam Tân Cương một cách chậm rãi, tận hưởng nhịp sống của người dân địa phương.

"Các điểm du lịch ở Nam Tân Cương cách nhau rất xa, có thể phải di chuyển 300-500km/ngày. Chiếc xe được thiết kế như ngôi nhà di động cho phép chúng tôi nghỉ ngơi, ăn uống đơn giản ngay trên đường", chị Ngọc chia sẻ.

Một hẻm núi được mệnh danh là "sao Hỏa trên Trái Đất" tại Nam Tân Cương, mới được phát hiện vài năm gần đây

Chị Ngọc cho biết, một thành viên trong nhóm thông thạo tiếng Trung nên phụ trách việc tìm thông tin, thủ tục thuê xe. Chi phí thuê xe là 2.800 tệ/ngày (khoảng 11 triệu đồng). Du khách cần đặc cọc trước 2.000 tệ (khoảng 8 triệu đồng) và khi nhận xe sẽ làm thủ tục đăng ký, xác nhận phạm vi di chuyển…

Trong hành trình, nhóm thuê chiếc xe 10 ngày với chi phí khoảng 110 triệu đồng, đã bao gồm tài xế.

Chiếc xe được thiết kế khoa học với hệ thống giường tầng, đệm gấp đủ cho 5 người nghỉ ngơi, các hộc tủ chứa đồ gọn gàng. Đặc thù của Nam Tân Cương là có nhiều điểm đến nằm ở độ cao trên 4.000m, dễ gây tình trạng đau đầu, chóng mặt. Khi đó, các thành viên có thể lựa chọn ra phía sau xe nằm nghỉ ngơi.

Bên trong chiếc xe "nhà di động"

Trên xe cũng có nhà vệ sinh, bếp nấu ăn. Tuy nhiên, nhóm hạn chế sử dụng nhà vệ sinh và nấu ăn trực tiếp trên xe để tránh ám mùi. Và khoảng 2 ngày, nhóm sẽ thuê phòng nghỉ 1 đêm để tắm giặt, nghỉ ngơi thoải mái nhất, đảm bảo sức khỏe cho hành trình dài.

Những điểm đến vượt ngoài mong đợi

Trong hành trình, nhóm du khách Việt ghé thăm nhiều điểm đến nổi tiếng của Nam Tân Cương như thành phố Kashgar, hồ Baisha xanh như ngọc, núi lửa Muji, hồ Karakul, công viên sông băng Muztagh Ata, sa mạc Taklamakan và thành cổ Subashi.

Trong đó, cả nhóm dành tới 3 ngày khám phá Kashgar - thành phố có lịch sử hàng nghìn năm. Nằm ở rìa phía tây sa mạc Taklamakan, nơi đây từng chịu nhiều tác động từ điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Những năm gần đây, nhờ hàng loạt dự án đầu tư và phát triển, Kashgar đã có nhiều thay đổi, trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách.

Thành cổ Kashgar hiện được công nhận là khu du lịch cấp 5A của Trung Quốc. “Kiến trúc nơi đây là những con ngõ nhỏ như mê cung, những ngôi nhà đất màu vàng mang đậm dấu ấn văn hóa Hồi giáo và Trung Á, khác hẳn những nơi tôi từng đi qua ở Trung Quốc”, chị Ngọc chia sẻ.

Kiến trúc ấn tượng ở thành cổ Kashgar

Điểm đến khiến nhóm khách Việt lo lắng nhất trước khi đặt chân tới là khu vực hồ Karakul - hồ nước mặn nhất châu Á, được bao quanh bởi các núi tuyết, vùng sa mạc và núi Muztagh Ata - nơi được mệnh danh là "cha của những ngọn núi băng".

Hai địa điểm này đều nằm ở độ cao trên 4.000m so với mực nước biển, không khí loãng hơn rất nhiều so với đồng bằng.

“Để hạn chế nguy cơ sốc độ cao, tôi chuẩn bị sẵn một số loại thuốc cần thiết từ Việt Nam và mang theo bình oxy dự phòng. Ở những đoạn dốc, tôi chọn di chuyển bằng ngựa thay vì cố leo bộ để giữ sức và đảm bảo an toàn. Du khách cần lắng nghe cơ thể, tôn trọng giới hạn của bản thân và không nên chủ quan”, chị Ngọc chia sẻ.

Núi tuyết vào tháng 5/2026 ở Nam Tân Cương

Khí hậu sa mạc ở Nam Tân Cương khá khắc nghiệt, ban ngày nắng gắt nhưng đêm xuống lại lạnh sâu, nhiệt độ thay đổi nhanh. Các thành viên trong nhóm đều đã có kinh nghiệm du lịch ở nhiều quốc gia, đặc biệt là những vùng có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như Iceland hay Tây Tạng nên chủ động trong việc ứng phó với các tình huống phát sinh.

"Tôi và 4 người bạn đồng hành có sự tương đồng về thể lực, kinh nghiệm và phong cách du lịch. Điều đó giúp cả nhóm dễ dàng hỗ trợ nhau và tận hưởng hành trình một cách trọn vẹn hơn", chị Ngọc chia sẻ.

Điểm để lại nhiều ấn tượng nhất với họ là con đường cổ Bàn Long (Panlong Ancient Road). Đây là tuyến đường đèo nổi tiếng nằm ở huyện Tashkurgan, sát khu vực biên giới Trung Quốc với Pakistan và Tajikistan. Với 600 khúc quanh liên tiếp, cung đường này chắc chắn không dành cho những người yếu tim hay say xe.

Chị Ngọc trải nghiệm con đường cổ Bàn Long

Nhiều người nghĩ rằng Nam Tân Cương là điểm đến đắt đỏ vì nằm khá xa Việt Nam, nhưng thực tế chi phí tại địa phương tương đối dễ chịu.

Theo chị Ngọc, khoản chi phí tốn kém nhất là vé máy bay quốc tế và thuê xe motorhome để di chuyển xuyên suốt hành trình. Các chi phí ăn uống, khách sạn và dịch vụ tại Nam Tân Cương khá hợp lý, thậm chí nhiều nơi còn có mức giá tương đương hoặc thấp hơn điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam.

Những công trình ấn tượng

Tổng chi phí cho chuyến đi kéo dài 16 ngày của 5 du khách Việt khoảng 55 triệu đồng/người. "Với một hành trình đi qua những sa mạc rộng lớn, các hồ nước trong xanh giữa cao nguyên Pamir, những cung đường thuộc Con đường Tơ lụa huyền thoại và các vùng biên viễn xa xôi nhất của Trung Quốc, tôi cho rằng đây là mức chi phí khá hợp lý", chị cho hay.

Một chiếc bánh truyền thống của người dân địa phương có giá khoảng 20.000 đồng, thơm và ngon, đủ để 5 người ăn no bữa sáng

Ảnh: Nguyễn Bích Ngọc