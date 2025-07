Tới dự và chủ trì Lễ khai mạc Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ VI là Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Lễ khai mạc diễn ra tại Hà Nội, tối 26/7. Ảnh: Lê Lê

Bên cạnh đó là sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, đại diện Đại sứ quán các nước, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương... cùng sự hiện diện của 5.000 HLV, VĐV, trọng tài...

Các tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc. Ảnh: Lê Lê

Lễ khai mạc diễn ra vô cùng ấn tượng, với nhiều công nghệ mới, âm thanh và ánh sáng hiện đại, cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên... làm nổi bật, tôn vinh quá trình hình thành và phát triển của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, gắn liền với sự nghiệp Cách mạng của dân tộc.

Lần đầu tiên, Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân cùng được tổ chức.

Đại hội khỏe và Hội thi được tổ chức liên tục từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025, trải dài tại Hà Nội, TP.HCM, Huế, Lâm Đồng và Phú Thọ. Quy mô của Đại hội khỏe có 10 môn với tổng cộng 115 nội dung thi.