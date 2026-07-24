Giải Cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long Motor lần thứ I - năm 2026 chính thức khai mạc

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc, Liên đoàn Cờ TP.HCM, Liên đoàn Cờ TP. Đà Nẵng cùng Ban Huấn luyện và Hội đồng Trọng tài.

Tâm điểm chú ý của giải đấu là màn đọ trí giữa hai đội tuyển “Việt Nam Thập Hùng” và “Quảng Đông Thập Hổ” (Trung Quốc). Đội chủ nhà quy tụ những gương mặt hàng đầu như Lại Lý Huynh (đương kim vô địch thế giới 2025), Nguyễn Thành Bảo (HCV đồng đội thế giới 2022, HCV SEA Games 31), Hà Văn Tiến (đương kim vô địch quốc gia 2026) cùng nhiều cựu danh thủ.

Đại diện Kim Long Motor trao hoa cho các đơn vị đồng thực hiện và phối hợp chuyên môn, bảo trợ truyền thông

"Quảng Đông Thập Hổ" sở hữu lực lượng mạnh mẽ đang chinh chiến tại Giáp Cấp Liên Tái như Thái Hữu Quảng, Chu Thiếu Quân, Lưu Vận Long. Đội được dẫn dắt bởi Trưởng đoàn Lữ Khâm - huyền thoại cờ tướng Trung Quốc với biệt danh "Dương Thành Thiếu Soái", người từng 5 lần vô địch thế giới và hiện là Phó Chủ tịch Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc.

Ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh, việc tổ chức giải đấu tại Đà Nẵng là dấu mốc ý nghĩa đối với phong trào thể thao trí tuệ của thành phố. Sự kiện không chỉ góp phần làm phong phú chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao mùa hè 2026 mà còn hỗ trợ quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế du lịch của địa phương.

Ở vai trò đồng tổ chức và nhà tài trợ chính, ông Đào Viết Ánh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Long Motor cho biết, doanh nghiệp luôn chú trọng các hoạt động gắn kết trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng văn hóa, thể thao và giáo dục. Thông qua giải đấu, đơn vị mong muốn tạo cơ hội giao lưu, cọ xát quốc tế cho các kỳ thủ, đồng thời hướng đến xây dựng một sự kiện thể thao thường niên uy tín trong khu vực.

Để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của một sân chơi quốc tế, Kim Long Motor đã phối hợp chặt chẽ với FUTA Land chuẩn bị cơ sở vật chất đồng bộ tại FUTA Residence - Đà Nẵng Times Square, mang đến môi trường thi đấu chuyên nghiệp cho các danh thủ.

Ông Đào Viết Ánh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Kim Long Motor phát biểu tại Lễ khai mạc

Về thể thức, giải áp dụng hình thức đối kháng đồng đội trên 10 bàn, diễn ra qua 10 vòng thi đấu với tổng cộng 100 ván đấu cá nhân. Mỗi kỳ thủ có 30 phút thi đấu và được cộng thêm 15 giây sau mỗi nước đi. Giải đấu sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến 750 triệu đồng - mức thưởng cao nhất từ trước đến nay đối với một giải cờ tướng đồng đội được tổ chức tại Việt Nam.

Ngay sau lễ khai mạc, các kỳ thủ đã bước vào tranh tài ở những ván đấu đầu tiên trong không khí nghiêm túc. Toàn bộ diễn biến, kết quả và những khoảnh khắc nổi bật của giải sẽ được cập nhật liên tục trên Fanpage chính thức của Kim Long Motor.

Các kỳ thủ hai đội nhanh chóng bước vào những ván đấu đầu tiên sau lễ khai mạc

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng chất lượng chuyên môn vượt trội, Giải Cờ tướng giao hữu tranh Cúp Kim Long Motor lần thứ I - năm 2026 hứa hẹn sẽ trở thành bước khởi đầu thuận lợi, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thể thao và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong khu vực.

Tú Uyên