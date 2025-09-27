Chiều 27/9 tại Thượng Hải, kỳ thủ Lại Lý Huynh đã đánh bại Doãn Thắng 3-1 trong trận chung kết, giúp Việt Nam lần đầu tiên vô địch thế giới môn cờ tướng. Đây là dấu mốc lịch sử, chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài hơn ba thập kỷ của Trung Quốc.

Trận đấu khởi đầu đầy khó khăn khi Doãn Thắng, mới 20 tuổi, nhập cuộc tự tin và tạo ưu thế. Tuy nhiên, một sai lầm chí mạng khiến anh mất quân quan trọng, mở ra cơ hội cho Lý Huynh bẻ gãy thế cờ.

Lại Lý Huynh trong một nước đi. Ảnh: TLKĐ

Bằng sự bản lĩnh và khả năng tàn cuộc sắc sảo, kỳ thủ Việt Nam từng bước kiểm soát thế trận và buộc đối thủ phải xin thua.

Chiến thắng này không chỉ giúp Lý Huynh đòi lại món nợ sau thất bại cay đắng ở chung kết 2023, mà còn mang về niềm tự hào to lớn cho làng cờ Việt Nam. Nguyên Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam Nguyễn Hữu Luận - thưởng nóng Lý Huynh 1 tỷ đồng cho kỳ thủ 35 tuổi và 200 triệu đồng cho ban huấn luyện.

Giải năm nay quy tụ 51 kỳ thủ, diễn ra từ 22 đến 27/9. Lý Huynh bất bại qua 9 ván, khẳng định vị thế số một. Từ Vĩnh Long đến ngôi vô địch thế giới, anh đã ghi dấu mốc lịch sử, đưa cờ tướng Việt Nam lên một tầm cao mới.

Lại Lý Huynh (trái) nên lịch sử cho cờ tướng Việt Nam. Ảnh: TLKĐ

Ông Nguyễn Minh Thắng – Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam hồ hởi cho biết: “Trận đấu hết sức căng thẳng cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Sau khai cuộc đối phương thí Pháo đổi lấy Tượng và nhận được thế công.

Huynh với kinh nghiệm trả lại quân để giành lại thế chủ động và liên tiếp tấn công buộc đối phương mất thế chủ động, quân Xe và Mã bị cầm chân không cử động được, Huynh tiếp tục giáng những đòn chí mạng vào Tướng buộc đối phương phải đầu hàng".

