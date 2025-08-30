Các khách mời tại sự kiện

Sự kiện ra mắt Bộ dưỡng da toả sáng Key Radiance Care phiên bản mới của Clé de Peau Beauté đã diễn ra tại khách sạn Hilton Saigon với sự góp mặt của những khách mời đặc biệt như Thanh Hằng, Đỗ Mỹ Linh, Hương Giang, Issac, Song Luân, Thiên Ân, Tường San, Kim Duyên, Thủy Tiên, Lệ Hằng cùng những người bạn thân thiết lâu năm của nhãn hàng.

Sự kiện đưa trải nghiệm là yếu tố để các khách mời có thể trực tiếp hiểu rõ về công nghệ cũng như thành phần mà sản phẩm truyền tải. Trên thảm đỏ và trong các khu vực chuyên biệt, khách mời thực sự hòa nhập, đồng điệu khám phá những lớp kết cấu giàu dưỡng chất của sản phẩm và được trực tiếp tư vấn chu trình dưỡng da cá nhân hóa nhằm phát huy tối đa sự rạng rỡ của làn da. Thông qua đó, mỗi khách mời tại sự kiện đều trở thành đại diện cho một khía cạnh tỏa sáng, là biểu tượng cho vẻ đẹp nội tại mà Clé de Peau Beauté tôn vinh.

Hoa hậu Hương Giang trải nghiệm bộ sản phẩm Key Radiance Care

Với hơn bốn thập kỷ không ngừng nghiên cứu, Clé de Peau Beauté kiên định với triết lý “Trí thông minh của làn da - Skin Intelligence”, về khả năng của da trong việc nhận biết và phân biệt các yếu tố tích cực và tiêu cực tác động lên nó, từ đó tự động duy trì tình trạng khỏe mạnh và tối ưu.

Bộ dưỡng da toả sáng Key Radiance Care phiên bản mới như một minh chứng sống động, ứng dụng những tiến bộ khoa học hàng đầu để khơi dậy vẻ đẹp tiềm ẩn của làn da. Trong đó, chiết xuất Hoa Lily tỏa sáng góp phần bảo toàn tính toàn vẹn của các Protein tươi trẻ, một yếu tố cốt lõi quyết định tuổi trẻ của làn da. Song song, công nghệ dưỡng da tiên tiến của Clé de Peau Beauté tập trung vào việc tối ưu hóa nhịp sinh học ngày-đêm của các tế bào nguyên bào sợi, hỗ trợ thúc đẩy sản sinh collagen và elastin dồi dào, giữ da luôn săn chắc và đàn hồi. Đây chính là điểm khác biệt của bộ sản phẩm chăm sóc da Key Radiance Care, khi không chỉ làm đẹp bên ngoài mà còn kích hoạt khả năng tự tái tạo từ sâu bên trong, đưa làn da trở về trạng thái khỏe mạnh và rạng rỡ.

Từ trái qua: Thiên Ân, Đỗ Mỹ Linh, Tường San

Chia sẻ tại sự kiện, ông Terry Chua - Tổng Giám đốc Shiseido Việt Nam nhấn mạnh: “Tại Clé de Peau Beauté, chúng tôi tin rằng vẻ đẹp không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà còn là một hành trình của sự thấu hiểu, nâng niu và không ngừng kiến tạo. Với hơn 40 năm nghiên cứu khoa học, Bộ sản phẩm dưỡng da toả sáng Key Radiance Care phiên bản mới là kết quả của sự đổi mới không ngừng, được tạo ra để khai mở vẻ đẹp rạng rỡ từ bên trong mỗi người”.

Tại sự kiện, Clé de Peau Beauté công bố nữ diễn viên Nicole Kidman trở thành Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu. Với sự nghiệp điện ảnh rực rỡ, phong thái độc lập và vẻ đẹp tỏa sáng vượt thời gian, cô là hiện thân hoàn hảo cho triết lý thương hiệu, nơi tri thức, nghệ thuật và mục đích sống hội tụ. Sự hiện diện của cô không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình toàn cầu hóa của Clé de Peau Beauté mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của thương hiệu trong phân khúc cao cấp.

Kết hợp hài hòa giữa trải nghiệm tinh tế, triết lý “Trí thông minh của làn da” và sự hiện diện từ những người bạn thân thiết của nhãn hàng, sự kiện đã tạo nên một dấu ấn độc đáo về sự giao thoa giữa khoa học và nghệ thuật.

Clé de Peau Beauté, thương hiệu mỹ phẩm cao cấp toàn cầu thuộc tập đoàn Shiseido, ra đời vào năm 1982, là biểu tượng kết hợp của sự thanh lịch và nghiên cứu công nghệ khoa học. Clé de Peau Beauté có nghĩa là chiếc chìa khóa cho vẻ đẹp của làn da, theo đuổi triết lý khai thác sức mạnh của sự rạng rỡ bằng việc đi đầu ứng dụng công nghệ trang điểm và chăm sóc da trên thế giới. Với gu thẩm mỹ tinh tế, nét đẹp đến từ sự thông minh, năng động hiện đại mà thương hiệu muốn truyền tải vào các sản phẩm của mình đã giúp Clé de Peau Beauté trở thành công ty hàng đầu trong ngành mỹ phẩm cao cấp. Tính đến hiện tại, Clé de Peau Beauté đã có mặt tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Website Clé de Peau Beauté Việt Nam: https://www.cledepeau-beaute.com.vn Tài khoản Instagram của Clé de Peau Beauté: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/ Tiktok của Clé de Peau Beauté: https://www.tiktok.com/@cledepeaubeaute Facebook của Clé de Peau Beauté Việt Nam: https://www.facebook.com/cledepeaubeauteVN/

Thế Định