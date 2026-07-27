Ngày 27/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lã Xuân Tuyển (SN 1977, trú xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) và Phạm Công Thành (SN 1989, trú phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Cơ quan công an thi hành lệnh khởi tố bị can đối với Phạm Công Thành. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện tại khu vực mỏ đá núi Dóng Than (phường Yên Thắng) có ô tô tải dừng đỗ chở đầy vật liệu thô dạng đá, quặng với nhiều kích thước khác nhau.

Quá trình làm việc, cơ quan công an xác định Tuyển và Thành đã thống nhất thuê máy móc, thiết bị chuyên dụng để khai thác trái phép quặng antimon. Sau đó, các đối tượng thuê ô tô vận chuyển quặng về tập kết tại mỏ đá núi Dóng Than để tiêu thụ.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, các đối tượng đã khai thác trái phép gần 960 tấn quặng antimon và khoáng sản chứa antimon, tổng giá trị ước tính hơn 6,2 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.