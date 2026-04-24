Ngày 24/4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Đoàn (28 tuổi, trú phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội “Vi phạm quy định về khai thác trái phép tài nguyên".

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện và bắt quả tang Vũ Xuân Đoàn cùng một số đối tượng mang máy móc vào khu vực tổ 3B, phường Trung Sơn, tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản (đá) trái phép.

Tại hiện trường, công an thu giữ 3 ô tô, 2 máy xúc, 1 máy đục, 1 giàn nghiền và 1 đầu nghiền đang lắp đặt, cùng khoảng 15.000 m3 đá thành phẩm các loại.

Theo cơ quan công an, tính từ tháng 10/2025 đến nay, đối tượng đã khai thác trái phép khoảng 26.000 m³ khoáng sản đá (là Dolomite), với số tiền thu lợi từ việc bán khoáng sản khai thác trái phép là hơn 1,1 tỷ đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.