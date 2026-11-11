Hai hiệu trưởng trường tiểu học ở TP Huế bị khai trừ Đảng do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Trao đổi với PV, bà Hồ Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế chiều nay xác nhận, Ban Thường vụ Thành ủy vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Ảnh: PĐ

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy: ông Dương Quang Nam, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường Phú Xuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường Hóa Châu, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hai người còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Vi phạm của hai ông đã gây dư luận xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nam và ông Dũng.