Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định kỷ luật cảnh cáo 5 đảng viên, khiển trách 10 người và Đảng ủy Trường THPT Lê Trực do để xảy ra sai phạm liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngày 3/11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị công bố kết quả kỳ họp thứ 15 và 16, diễn ra từ ngày 27 đến 30/10.

Tại các kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, việc kiểm điểm và đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực cùng các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và một số tổ chức đảng có vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, giáo viên.

Trường THPT Lê Trực, nơi xảy ra sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Tr. A

Những vi phạm, khuyết điểm này dẫn đến việc một số cán bộ, đảng viên, giáo viên làm trái quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, gây dư luận xấu, đến mức phải xem xét, kỷ luật.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định kỷ luật khiển trách Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và 10 đảng viên, cảnh cáo 5 đảng viên khác.

Như VietNamNet đã thông tin, sai phạm tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, Quảng Trị) được phát hiện sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hai giáo viên Trường THPT Lê Trực là Trần Đức Lực và Đoàn Thị Thanh Bình bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Ngày 31/7, cơ quan điều tra xác định 6 thí sinh tại điểm thi này vi phạm quy chế. Trên cơ sở kết quả xác minh và đề nghị của cơ quan điều tra, Sở GD-ĐT và Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị thống nhất hủy bài thi, môn thi của 5 thí sinh; đồng thời báo cáo Bộ GD-ĐT xin ý kiến về hình thức xử lý đối với thí sinh còn lại.