Chùa Beomeosa (phái Tào Khê) Hàn Quốc (Trụ trì Jeong Oh), và Khu du lịch Tam Chúc (Giám đốc Nguyễn Xuân Trung) đã chính thức thiết lập quan hệ hợp tác nhằm mở rộng giao lưu về tu học Phật giáo và văn hóa giữa hai bên.

Ngày 6/2, tại KDL Tam Chúc, hai bên đã tổ chức Lễ khai trương Phòng Quảng bá Phật giáo Hàn Quốc và đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Thỏa thuận lần này được thực hiện nhằm khẳng định ý chí tăng cường hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực tu học Phật giáo, giao lưu văn hóa và nhân dân trong thời gian tới.

Tại buổi lễ khai trương, ông Kweon Bo Sung – Chủ tịch Công ty Sunhaeng, đơn vị phụ trách vận hành Phòng Quảng bá Phật giáo Hàn Quốc – đã phát biểu khai mạc chương trình. Đại diện phía KDL Tam Chúc, ông Nguyễn Xuân Trung – Giám đốc KDL Tam Chúc – đã có lời phát biểu chào mừng.

Ông Kweon Bo Sung - Chủ tịch Sunhaeng - đơn vị vận hành Phòng quảng bá Phật giáo Hàn Quốc tại Tam Chúc phát biểu Tiếp theo đó, trong bài phát biểu chúc mừng, Sư Jeong Oh – Trụ trì Chùa Beomeosa – nhấn mạnh mục đích và ý nghĩa của thỏa thuận hợp tác lần này: "KDL Tam Chúc là quần thể Phật giáo quy mô lớn, được hình thành trên cơ sở kết hợp giữa chính sách phát triển khu du lịch trọng điểm của Chính phủ Việt Nam và nguồn đầu tư tư nhân; hiện đang được chú ý như một điểm đến du lịch và hành hương mang tầm quốc tế. Việc Phòng Quảng bá Phật giáo Hàn Quốc được thành lập tại không gian này sẽ trở thành điểm khởi đầu đầy ý nghĩa trong việc quảng bá văn hóa tu tập và thiền định của Phật giáo Hàn Quốc."

Nghi thức ký kết chính thức được thực hiện giữa ông Nguyễn Xuân Trung – Giám đốc KDL Tam Chúc – và Sư Jeong Oh – Trụ trì Chùa Beomeosa, thống nhất mở ra khả năng tổ chức các chuyến thăm và giao lưu định kỳ cũng như triển khai các chương trình phối hợp trong tương lai. Sau lễ ký kết, hai bên đã tiến hành trao tặng quà lưu niệm mang tính biểu trưng của mỗi nơi.

Cắt băng khai trương Phòng Quảng bá Phật giáo Hàn Quốc

Phòng Quảng bá Phật giáo Hàn Quốc vừa được khai trương không chỉ đơn thuần là không gian trưng bày, mà được định hướng trở thành không gian giới thiệu và kết nối văn hóa Phật giáo giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Đặc biệt, trên nền tảng hệ thống tu tập Thiền định (Seon Meditation) do Phương trượng Chùa Beomeosa xây dựng và phát triển, không gian này hướng tới việc giới thiệu những giá trị cốt lõi của thiền định Phật giáo Hàn Quốc, đồng thời tạo điều kiện để Phật tử và khách tham quan tại Việt Nam có cơ hội trực tiếp trải nghiệm.

Phản ánh định hướng vận hành đó, sau lễ khai trương đã diễn ra chương trình trải nghiệm Thiền khí công do Sư Jeong Yeo – Phương trượng Chùa Beomeosa – hướng dẫn, cùng với chương trình thiền do Gosinga (Công ty cổ phần phi lợi nhuận Temple Stay Việt Nam) tổ chức.

Chương trình thiền định do chùa Beomosa (Hàn Quốc) và Temple Stay Việt Nam phối hợp tổ chức Tọa lạc tại tỉnh Ninh Bình, KDL Tam Chúc là quần thể Phật giáo có lịch sử hơn 1.000 năm, được biết đến là một trong những tổ hợp Phật giáo lớn nhất thế giới. Nhờ sự kết hợp giữa chính sách phát triển du lịch trọng điểm của Chính phủ Việt Nam và nguồn đầu tư tư nhân, KDL Tam Chúc đã được mở rộng và phát triển với quy mô như hiện nay, trở thành điểm hành hương Phật giáo tiêu biểu của Việt Nam. Trong khuôn khổ buổi tiệc trưa và tọa đàm sau sự kiện, Sư Trụ trì Jeong Oh nhấn mạnh rằng: "Việc giao lưu với Chùa Beomeosa không dừng lại ở một chuyến thăm đơn lẻ, mà là bước khởi đầu cho định hướng giao lưu lâu dài giữa Phật giáo Hàn Quốc và Việt Nam, bao gồm cả các chương trình temple stay và các chương trình tu học chuyên sâu."