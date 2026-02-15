Chùa Beomeosa (phái Tào Khê) Hàn Quốc (Trụ trì Jeong Oh), và Khu du lịch Tam Chúc (Giám đốc Nguyễn Xuân Trung) đã chính thức thiết lập quan hệ hợp tác nhằm mở rộng giao lưu về tu học Phật giáo và văn hóa giữa hai bên.
Ngày 6/2, tại KDL Tam Chúc, hai bên đã tổ chức Lễ khai trương Phòng Quảng bá Phật giáo Hàn Quốc và đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Thỏa thuận lần này được thực hiện nhằm khẳng định ý chí tăng cường hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực tu học Phật giáo, giao lưu văn hóa và nhân dân trong thời gian tới.
Tại buổi lễ khai trương, ông Kweon Bo Sung – Chủ tịch Công ty Sunhaeng, đơn vị phụ trách vận hành Phòng Quảng bá Phật giáo Hàn Quốc – đã phát biểu khai mạc chương trình. Đại diện phía KDL Tam Chúc, ông Nguyễn Xuân Trung – Giám đốc KDL Tam Chúc – đã có lời phát biểu chào mừng.
Nghi thức ký kết chính thức được thực hiện giữa ông Nguyễn Xuân Trung – Giám đốc KDL Tam Chúc – và Sư Jeong Oh – Trụ trì Chùa Beomeosa, thống nhất mở ra khả năng tổ chức các chuyến thăm và giao lưu định kỳ cũng như triển khai các chương trình phối hợp trong tương lai. Sau lễ ký kết, hai bên đã tiến hành trao tặng quà lưu niệm mang tính biểu trưng của mỗi nơi.
Phòng Quảng bá Phật giáo Hàn Quốc vừa được khai trương không chỉ đơn thuần là không gian trưng bày, mà được định hướng trở thành không gian giới thiệu và kết nối văn hóa Phật giáo giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Đặc biệt, trên nền tảng hệ thống tu tập Thiền định (Seon Meditation) do Phương trượng Chùa Beomeosa xây dựng và phát triển, không gian này hướng tới việc giới thiệu những giá trị cốt lõi của thiền định Phật giáo Hàn Quốc, đồng thời tạo điều kiện để Phật tử và khách tham quan tại Việt Nam có cơ hội trực tiếp trải nghiệm.
Phản ánh định hướng vận hành đó, sau lễ khai trương đã diễn ra chương trình trải nghiệm Thiền khí công do Sư Jeong Yeo – Phương trượng Chùa Beomeosa – hướng dẫn, cùng với chương trình thiền do Gosinga (Công ty cổ phần phi lợi nhuận Temple Stay Việt Nam) tổ chức.