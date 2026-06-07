Chợ Giai Sơn, Đắk Lắk

Chợ Giai Sơn, nằm tại xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên). Nơi đây được nhiều du khách gọi là "chợ dân sinh rẻ nhất Việt Nam" hay "khu chợ không cần nhìn giá", bởi bày bán nhiều món ngon, đặc sản địa phương với giá rẻ.

Ở khu chợ, bánh căn chỉ 5.000 đồng/8 chiếc, bánh ướt 3.000 đồng/đĩa, bánh xèo 2.500 đồng/chiếc, chè khoảng 3.000 - 5.000 đồng/ly. Ngoài thức quà vặt bình dân, các món nước như bún chả cá, cháo lòng, bánh canh, bún riêu… tại khu chợ này cũng chỉ có giá 10.000 - 15.000 đồng/tô, phục vụ đầy đặn với các nguyên liệu như thịt, chả, rau.

Bánh xèo nhân tôm, mực tươi có giá chỉ 3.000 đồng/chiếc trong khu chợ. Ảnh: Vo Thanh Lap

Chợ mở cửa nửa buổi mỗi ngày, từ 5h đến trưa. Để thưởng thức nhiều món ngon, du khách nên đến chợ từ sớm.

Chợ Giai Sơn nằm trên tuyến du lịch cánh phía bắc của Phú Yên cũ nên du khách có thể kết hợp khám phá nhiều địa danh nổi tiếng thuộc khu vực này như Bãi Xép - thiên đường được lựa chọn làm bối cảnh chính để quay bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", Hòn Yến, đầm Ô Loan, ghềnh Đá Đĩa, cầu gỗ ông Cọp, nhà thờ Mằng Lăng.

Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch nơi đây là khoảng từ tháng 4 đến tháng 6. Lúc này thời tiết đẹp, trời nhiều nắng và ít mưa, thích hợp cho các hoạt động trải nghiệm ngoài trời hay khám phá ẩm thực bản địa.

Chợ Phương Cựu, Khánh Hòa

Chợ Phương Cựu ở xã Ninh Hải (tỉnh Khánh Hòa), cách trung tâm TP Phan Rang – Tháp Chàm cũ khoảng 15km.

Chợ Phương Cựu bày bán nhiều món ăn đa dạng, hấp dẫn, từ món nóng hổi, giúp no bụng như bánh cuốn, bánh canh… cho đến các thức quà vặt, đồ tráng miệng như bánh chuối, bánh xèo, chè tằm, thạch rau câu.

Đặc biệt, nhiều món ở đây được bán với giá bình dân, chỉ từ 2.000 – 5.000 đồng, rẻ ngang cốc trà đá.

Chợ quê thường họp từ sáng sớm, khoảng 5h-7h là đông đúc nhất. Nếu khách tới muộn gần lúc tan chợ thì khó cảm nhận được không khí nhộn nhịp nơi đây cũng như bỏ lỡ cơ hội thưởng thức nhiều món ăn tươi ngon, hấp dẫn.

Ngoài thưởng thức ẩm thực tại chỗ, khách cũng có thể mua đặc sản về làm quà như hành tỏi khô, nho Ninh Thuận, hải sản khô (mực một nắng, cá cơm), muối hạt… Du khách nên chuẩn bị tiền mặt, đặc biệt là tiền lẻ, bởi nhiều gian hàng không chấp nhận thanh toán qua thẻ hay ví điện tử.

Chợ làng Chuồn, Huế

Không ồn ào, náo nhiệt như nhiều khu chợ hiện đại, chợ làng Chuồn vẫn giữ vẻ bình dị với những mẹt hàng đơn sơ kiểu "nhà có gì bán nấy" và nhịp mua bán chậm rãi.

Chợ nằm sát Đầm Chuồn - đầm nước lợ rộng hơn 100ha. Vì vậy, các sạp hàng bày bán nhiều thủy hải sản tươi của vùng nước lợ như tôm, mực, cá ong, cá dìa, cá mú, cá kình… được đựng trong rổ tre, thau nhựa hoặc bày trên những tấm bạt nilon.

Ngoài thực phẩm tươi sống và nông sản, chợ còn nổi tiếng với các món ăn như bún nghệ, bún trộn, bún riêu, cháo lòng, bánh lọc… với giá 10.000-25.000 đồng. Nổi tiếng nhất trong chợ là bánh xèo cá kình (còn gọi là bánh khoái cá kình).

Món ăn có giá khoảng 20.000-30.000 đồng/suất, tùy kích cỡ cá và theo mùa

Cá kình có vị đậm đà, bùi, thịt dai thơm, hòa quyện với lớp bánh xèo mỏng giòn, béo ngậy từ bột gạo. Phần ruột cá hơi đắng nhưng bùi, tạo điểm nhấn vị giác. Rau cải mầm ăn kèm giúp giảm độ ngấy của lớp dầu trên vỏ bánh.

Chợ Tam Tiến, Đà Nẵng

Thức dậy sớm để tới thăm khu chợ cá ven biển Tam Tiến (trước thuộc huyện Núi Thành, Quảng Nam), du khách được hòa mình vào nhịp buôn bán hối hả của ngư dân, ngắm bình minh ló dạng và có thể mua về những mặt hàng hải sản tươi sống với giá rất rẻ.

Để chiêm ngưỡng khung cảnh chợ đầu mối hải sản nổi tiếng và lớn nhất Quảng Nam, du khách phải thức dậy thật sớm, có mặt từ 5h-5h30 sáng. Nơi đây cách phố cổ Hội An khoảng 50km.

Chợ cá nhộn nhịp sáng sớm

Hải sản ở chợ đa dạng đủ loại như cá phèn, cá chim, cá đối, cá ngừ, cá cơm, cá hố, cá nục tới tôm, cua, ghẹ, ốc, mực cơm, mực sữa… với mức giá “rẻ tới khó tin”, từ 125.000 đồng đến 230.000 đồng/kg.

Đây là một trong những trải nghiệm nên thử ở miền Trung trong kỳ nghỉ hè.