Chợ Vinh – khu chợ lâu đời, nổi tiếng của xứ Nghệ, từng là một trong những trung tâm buôn bán sầm uất bậc nhất miền Trung. Ẩn sâu trong khu chợ, len qua dãy hàng đồ sắt, tiệm thuốc bắc, quán cà phê của ông Nguyễn Văn Long (65 tuổi, phường Trường Vinh) trở thành điểm dừng chân hút khách địa phương lẫn du khách.

Quán chỉ rộng vài mét vuông, vừa đủ kê một chiếc bàn nhỏ - nơi ông Long pha chế cũng là chỗ khách ngồi thưởng thức. Phía sau là những chồng ly xếp cao cùng các nguyên liệu. Tất cả gói gọn trong không gian khiêm tốn nhưng luôn tấp nập khách ra vào.

Quán cà phê Long Lý nằm trong chợ Vinh hơn 30 năm qua

Ông Long kể, năm 1992, sau khi rời quân ngũ, ông bắt đầu bán cà phê từ niềm yêu thích thức uống này. Những ngày đầu, quầy hàng di chuyển nhiều nơi trong chợ, mãi đến năm 2000 mới ổn định ở vị trí hiện tại. Khi ấy, cà phê đã là thức uống quen thuộc của người dân, đặc biệt là tiểu thương - những người cần một ly đậm đà để khởi đầu ngày mới.

Suốt hơn 30 năm, quán nhỏ vẫn giữ được lượng khách ổn định. Ban đầu chủ yếu phục vụ người buôn bán trong chợ, nhưng vài năm trở lại đây, nhờ hương vị đặc trưng, quán bắt đầu được nhiều du khách tìm đến.

Điểm khiến thực khách tò mò nhất chính là món cà phê bọt của quán. Ông Long nhất quyết không tiết lộ công thức, mọi dụng cụ đều được cất trong hộc bàn. Khi có khách gọi, ông mới bắt đầu pha chế. Đôi tay thoăn thoắt, ông cho nguyên liệu vào, chiếc máy đánh trứng nhỏ kêu đều đều.

Bí quyết về cách tạo lớp bọt sánh mịn, dốc ngược không đổ được chủ quán giữ kín

Chỉ sau 3-4 phút, ông nâng lên một ca nhựa chứa bọt vàng óng, sánh đặc đến mức dốc ngược mà không chảy. Những chiếc ly thủy tinh đã được chuẩn bị sẵn, ông lần lượt rót sữa đặc, cà phê nguyên chất, thêm đá theo yêu cầu, rồi phủ lớp bọt lên trên cùng.

“Bọt chỉ làm khi có khách, không làm sẵn để giữ được mùi thơm, vị béo và độ sánh”, ông Long chia sẻ.

Chính lớp bọt mịn, đậm đà này đã tạo nên sự khác biệt cho ly cà phê tưởng chừng quen thuộc. Thực khách có thể chọn thưởng thức riêng lớp bọt trước để cảm nhận vị béo ngậy, hoặc khuấy đều để các nguyên liệu hòa quyện. Dù theo cách nào, hương vị vẫn khiến thực khách nhớ mãi sau lần đầu thưởng thức.

Trung bình mỗi ngày quán bán khoảng 100 ly cà phê

Sát cánh cùng ông Long suốt nhiều năm là bà Lý (60 tuổi) - vợ ông. Quán vì thế mang tên cà phê Long Lý. Bà Lý phụ trách bưng bê, giao cà phê cho khách trong chợ và chuẩn bị đồ mang đi. Thời gian gần đây, hai con gái của ông bà cũng phụ giúp, giữ cho quán luôn vận hành nhịp nhàng.

“Khách quen trong chợ, chúng tôi gần như nhớ hết khẩu vị từng người”, bà Lý nói. Trung bình mỗi ngày quán bán khoảng 100 ly, cuối tuần lượng khách tăng đáng kể, nhất là khách ngoài chợ tìm đến.

Ly cà phê bọt giá 15.000 đồng khiến nhiều du khách tìm đến thưởng thức

Quán mở cửa từ 6h đến 17h, giá mỗi ly dao động từ 15.000-25.000 đồng. Trong đó, cà phê bọt và cà phê muối là hai món bán chạy nhất. Một điểm thú vị khiến nhiều người thích thú là sự hào sảng của chủ quán. Khi ly cà phê vơi dần, khách được châm thêm mà không tính thêm tiền.

Với bà Nguyễn Thị Hồng (61 tuổi, trú phường Trường Vinh), quán cà phê này đã trở thành thói quen suốt hơn 10 năm qua. “Giá bình dân, hương vị đậm đà, ngày nào tôi cũng ra đây uống một ly”, bà chia sẻ.