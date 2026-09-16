Tắt xô bồ, bật nhịp sống nghỉ dưỡng giữa lòng “đảo an cư” sinh thái

Buổi chiều cuối tuần, thay vì hẹn đối tác tại một nhà hàng trung tâm TP.HCM như thói quen nhiều năm qua, chị Thanh Lam chọn ngồi cùng chồng bên hiên một căn biệt thự nghỉ dưỡng ven sông, lặng nhìn cả gia đình nhiều thế hệ quây quần trò chuyện.

Biệt thự ven sông mở ra nhịp sống nghỉ dưỡng, gắn kết trọn vẹn gia đình đa thế hệ.

Ở tuổi ngoài 50, chị Lam bắt đầu đặt ra một câu hỏi khác cho cuộc đời mình: Nếu đã dành hơn hai thập kỷ để xây dựng sự nghiệp và tích lũy tài sản, vậy những năm tháng tiếp theo sẽ phải thật đặc biệt và ý nghĩa.

Đó cũng là lý do chị bắt đầu tìm kiếm một tư dinh gần thiên nhiên, tốt cho sức khỏe, đủ riêng tư để hai vợ chồng có thể sống chậm, đủ rộng rãi, tiện nghi để ông bà và các cháu tận hưởng trải nghiệm vui chơi, nghỉ ngơi.

Đảo an cư Elite Island – Charmora City, Nam Nha Trang, xuất hiện như một lời giải cho bài toán ấy. Được bao bọc bởi sông Quán Trường và sông Tắc, những căn biệt thự The Elite mở ra một nhịp sống khác với khoảng xanh, dòng nước và khoáng nóng Onsen. Khi muốn tận hưởng không khí lễ hội, chỉ vài bước chân đã có thể hòa vào các tuyến phố, chợ đêm, cùng các show diễn nghệ thuật của phân khu Festival Island kế cận.

Đảo an cư tại Charmora City đáp ứng chuẩn sống riêng tư và chăm sóc sức khỏe của giới tinh hoa.

Theo Arik Ben Simhon, nhà thiết kế nổi tiếng người Israel, khách hàng ngày nay không chỉ tìm kiếm ngôi nhà mang tính biểu tượng địa vị. “Họ quan tâm nhiều hơn đến cảm giác thân thuộc, sự yên tĩnh và những không gian có thể phản ánh chính phong cách sống của gia chủ”, ông nhận định.

Từ sự dịch chuyển đó, Elite Island hướng tới vai trò của một “cơ ngơi thứ hai” – nơi chủ nhân có thể chăm sóc sức khỏe, tận hưởng thiên nhiên, kết nối gia đình và tích lũy một tài sản có khả năng đồng hành cùng nhiều thế hệ.

Đặc quyền “chữa lành” ngay trong ngôi nhà của mình

Có một nghịch lý đang diễn ra trong đời sống của những người thành đạt là càng có nhiều khả năng chi trả cho những trải nghiệm xa xỉ, họ càng nhận ra thứ đắt đỏ nhất là chính thời gian để phục hồi. Nếu không muốn chờ đến kỳ nghỉ thường niên để được chăm sóc sức khỏe, hãy đưa trải nghiệm đó thành một phần đời sống.

Cư dân Elite Island hưởng trọn đặc quyền khoáng nóng ngay tại Clubhouse Onsen nội khu.

Tại Elite Island, cư dân không chỉ được ngắm nhìn dòng sông cùng cảnh quanh xanh 4 mùa mà còn được đắm mình trong dòng khoáng nóng quý giá, điều khác biệt vượt trội với mọi “chốn sống” ở Nha Trang.

Sự kết hợp giữa dịch vụ thư giãn cao cấp ở Clubhouse Onsen, phòng gym, spa, vườn thiền cùng công viên trị liệu sinh thái thiết lập hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đỉnh cao ngay dưới hiên nhà.

Festival Island kế cận quy tụ chuỗi lễ hội rực rỡ, phố mua sắm sầm uất và kinh tế đêm 24/7.

Bên cạnh đó, cư dân chỉ mất vài bước dạo bộ để kết nối trực tiếp với Festival Island – trung tâm giải trí và kinh tế đêm 24/7 của Nha Trang. Việc dễ dàng hòa mình vào chuỗi lễ hội rực rỡ và phố mua sắm sầm uất, rồi lại nhanh chóng trở về không gian bình yên tại đây hứa hẹn thu hút cộng đồng du khách, chuyên gia quốc tế tới nghỉ dưỡng, sinh sống, làm việc.

Chủ nhân dòng sản phẩm thấp tầng The Elite vì thế mở ra cơ hội đầu tư sinh lời thuận lợi. Townhouse sở hữu mặt tiền từ 7,5m trở lên, trong khi Biệt thự Song lập đạt mặt tiền từ 10m. Thiết kế bề thế này giúp tối ưu không gian sống đón ánh sáng và gió biển, đồng thời linh hoạt trong khai thác thương mại cao cấp như boutique hotel, spa trị liệu hay nhà hàng sang trọng.

Trở thành công dân The Elite là bước chuyển từ sở hữu một căn nhà sang sở hữu hệ sinh thái sống, nơi sự an toàn, sức khỏe và chất lượng trở thành những đặc quyền mới. Cùng với cộng đồng cư dân, chuyên gia và du khách quốc tế được kỳ vọng hội tụ, Elite Island mở ra một chuẩn sống mang tính toàn cầu, góp phần nâng tầm trải nghiệm và chất lượng sống tại Nam Nha Trang.

The Elite kết hợp hài hòa giữa không gian an cư đẳng cấp và tiềm năng thương mại.

Trong bối cảnh quỹ đất sở hữu lâu dài tại trung tâm Nha Trang ngày càng khan hiếm, các sản phẩm Townhouse và Biệt thự Song lập tại đây trở thành “điểm đáp” đắt giá cho dòng tiền và gu sống sang của giới tinh hoa.

Ngày 19.9 tới đây, sự kiện khai trương nhà mẫu thấp tầng “Chạm Chuẩn Sống Mới - Mở Lối Phồn Hoa” sẽ chính thức diễn ra tại đảo Elite Island - Charmora City. Là căn mẫu đầu tiên được khai trương tại đảo an cư, sự kiện mở đầu cho hành trình đưa những giá trị sống khác biệt mà đại đô thị đang kiến tạo đến gần hơn với những chủ nhân tương lai – nơi sự riêng tư, thư thái và những trải nghiệm sống trọn vẹn được hiện thực hóa giữa lòng Nha Trang.

(Nguồn: Sun Group)