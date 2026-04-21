Ngày 21/4, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định thu hồi quỹ đất rộng hơn 10.400m2 tại số 10 đường Trường Sơn, phường Nam Nha Trang, do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, để thực hiện dự án nhà ở xã hội.

Toàn bộ diện tích đất sau khi thu hồi sẽ được giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Minh Ngọc (đại diện liên danh với Công ty Cổ phần Xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta V) để triển khai Dự án Khu nhà ở xã hội OXH02, giai đoạn 1.

Khu đất ở phường Nha Trang được thu hồi làm dự án nhà ở xã hội. Ảnh: X.N

Khu đất được sử dụng với mục đích đất ở đô thị, thời hạn sử dụng ổn định lâu dài, theo hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn toàn bộ theo quy định. Đồng thời, dự án được thực hiện theo phương thức giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, phù hợp với cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao các đơn vị liên quan bàn giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư và cập nhật hồ sơ địa chính. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất đúng quy định.

Trước đó, tháng 8/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Minh Ngọc liên danh với Công ty Cổ phần Xây dựng và ứng dụng công nghệ Delta V làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội OXH02. Trong đó, Công ty Minh Ngọc là đại diện chủ đầu tư.

Dự án có vốn hơn 2.200 tỷ đồng, cung cấp khoảng 1.540 căn hộ cho 4.060 người, trong đó có 1.215 căn nhà ở xã hội và 325 căn hộ thương mại; thời gian chuẩn bị đầu tư từ quý III đến quý IV/2025, thi công đến hết quý II/2027, thời gian hoạt động 50 năm.