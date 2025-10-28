XEM CLIP:

Sư thầy Thích Pháp Không, trụ trì chùa Phúc Sơn cho biết, ngôi chùa còn được người dân địa phương gọi là chùa Khoang, nằm ở thôn Hương Đạm, xã Tống Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Chùa có từ rất lâu đời, nhưng người dân nơi đây cũng không rõ được xây dựng từ khi nào.

Theo người dân địa phương, chùa nằm trong một hang đá ở lưng chừng núi. Từ lâu, bà con thường lên đây chiêm bái vào các ngày rằm, lễ, Tết. Năm 2007, người dân trong vùng đã góp công, góp của tu sửa lại khu thờ Tam bảo để thuận tiện cho việc thờ tự.

Chùa Phúc Sơn được xây dựng bằng tranh tre để thờ Phật. Ảnh: Lê Dương

Sư thầy Thích Pháp Không cho biết thêm, năm 2023, thầy được bổ nhiệm về làm trụ trì chùa Phúc Sơn. Khi mới về, đường lên Tam bảo hầu như không có.

Để thuận tiện cho việc tu tập và giúp người dân dễ dàng lên chiêm bái, thầy cùng các phật tử đã làm các bậc thang từ chân núi lên hang, đồng thời dựng một gian thờ Phật bằng tranh tre để bà con có nơi lễ bái.

Đặc biệt, nơi ở và tu tập của thầy Thích Pháp Không là một căn chòi nhỏ bằng tranh tre nằm ở lưng chừng núi, rộng chừng 5m2. Mỗi lần lên tu tập, thầy phải bám theo các vách đá lởm chởm mới tới được.

“Do mới về nên tôi chỉ xây dựng được một vài hạng mục nhỏ để phục vụ người dân địa phương và phật tử chiêm bái. Tôi mong rằng trong thời gian tới, ngôi chùa sẽ được xây dựng khang trang hơn, trở thành điểm sinh hoạt tín ngưỡng cho bà con trong vùng”, thầy Thích Pháp Không chia sẻ.

Một số hình ảnh về chùa Phúc Sơn:

Cổng lên chùa Phúc Sơn được làm bằng tre và lợp mái tranh. Ảnh: Lê Dương

Ngôi chùa nằm trong hang đá. Ảnh: Lê Dương

Gian thờ phật trống tuềnh toàng. Ảnh: Lê Dương

Ngôi nhà bằng tranh tre nằm trên lưng chừng núi, nơi trụ trì chùa ở và tu tập. Ảnh: Lê Dương

Cổng và đường lên ngôi nhà tranh của trụ trì. Ảnh: Lê Dương

Nơi ở và tu tập chỉ vỏn vẹn vài m2. Ảnh: Lê Dương

Bên trong nơi ở rất đơn sơ. Ảnh: Lê Dương