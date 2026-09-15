Khi bản sắc thành phố được khám phá bằng trải nghiệm mới

Được khởi xướng nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác, “Our Beloved Ho Chi Minh City” là lời tri ân từ nhà phát triển dự án One Central Saigon dành cho thành phố và những thế hệ đã góp phần bồi đắp nên bản sắc nơi đây. Diễn ra trong không khí kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chuỗi hoạt động góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về thành phố.

Mở đầu hành trình, những địa danh biểu tượng trên dải hoarding bao quanh One Central Saigon đã gợi mở hình ảnh một Việt Nam đa dạng về văn hóa, nơi những miền ký ức và con người từ nhiều vùng miền cùng hội tụ tại TP.HCM.

Tiếp nối là chuỗi hoạt động tại Công viên 23/9, đưa những câu chuyện về thành phố đến gần hơn với cộng đồng thông qua ba trạm trải nghiệm tương tác.

Người dân và du khách khám phá TP.HCM qua những ký ức, góc nhìn của cộng đồng, đồng thời chia sẻ cảm xúc và niềm tự hào của riêng mình dành cho nơi đây

Tâm điểm tại không gian là khối LED lập phương 360 độ cùng hệ thống màn hình cảm ứng. Bằng hình thức tương tác trực tiếp, những lát cắt từ đời sống thường nhật, công trình biểu tượng đến mạch nguồn di sản và văn hóa được tái hiện đầy sống động.

Vào khung giờ cao điểm, các màn trình diễn ánh sáng như thắp sáng từng lớp ký ức. Nhiều người ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng và chia sẻ tình yêu và sự trân trọng dành cho một TP.HCM bao dung, nghĩa tình

Điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình là lễ trao giải cuộc thi “Viết câu chuyện, một Thành phố” do One Central Saigon và Tạp chí điện tử Tri Thức Znews đồng tổ chức. Sau hai tuần phát động, cuộc thi thu hút hơn 1.000 bài dự thi, với 100 tác phẩm xuất sắc được Hội đồng giám khảo lựa chọn và chia sẻ tại chương trình.

Bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing Masterise Group, đại diện đơn vị tổ chức, chia sẻ: “1.000 câu chuyện được viết nên đã góp phần lưu giữ những ký ức và tiếp nối những giá trị làm nên bản sắc TP.HCM. Với Masterise Group, kiến tạo những giá trị mới luôn song hành cùng gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tinh thần ấy cũng được thể hiện trong tầm nhìn kiến tạo One Central Saigon: một điểm đến mang tính biểu tượng, một không gian kết nối cộng đồng - nơi những câu chuyện, niềm tự hào và tình yêu dành cho thành phố được gặp gỡ và sẻ chia. Trên nền tảng những giá trị làm nên căn tính riêng của TP.HCM, dự án One Central Saigon thể hiện cam kết của Masterise Group trong việc đồng hành cùng thành phố trên hành trình vươn mình thành một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế, đồng thời gìn giữ và tiếp nối những giá trị di sản cho các thế hệ mai sau”.

Khoảnh khắc lưu niệm của các tác giả đoạt giải

Từ phía Tạp chí điện tử Tri Thức, ông Nguyễn Thanh Hưng, Ủy viên Ban Biên tập, Phó tổng thư ký tòa soạn cũng nhấn mạnh giá trị của cuộc thi nằm ở sự chân thực và đa dạng trong cách mỗi tác giả kể câu chuyện về TP.HCM.

Từ những giá trị được gìn giữ đến những câu chuyện được viết tiếp

Nửa thế kỷ kể từ dấu mốc lịch sử trọng đại, TP.HCM đã vươn mình trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa và sáng tạo quan trọng của cả nước. Đây cũng là dịp để những ký ức và giá trị làm nên bản sắc thành phố tiếp tục được gìn giữ, chia sẻ và lan tỏa trong đời sống đương đại.

Tinh thần ấy được dự án truyền tải qua “Our Beloved Ho Chi Minh City”, đồng hành với định hướng của UBND TP.HCM trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa song hành cùng quá trình hiện đại hóa đô thị; đồng thời mở rộng cách thức để cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận các giá trị ấy qua tương tác và công nghệ mới.

Từ hàng nghìn ký ức, cảm xúc và câu chuyện riêng được sẻ chia, chuỗi hoạt động góp phần khắc họa một TP.HCM được bồi đắp bởi những con người đã đến, gắn bó và chọn nơi đây là nhà. Từ "tọa độ gốc" Bến Thành, One Central Saigon đang định hình một điểm đến biểu tượng mới, tiếp nối trăm năm giá trị lịch sử bằng tất cả sự tri ân, góp phần khai mở một tương lai rạng rỡ cho thành phố mang tên Bác.

(Nguồn: Masterise Group)