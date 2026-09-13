SSửa Luật Nhà ở: Bộ Xây dựng bỏ khái niệm 'chung cư có thời hạn'

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo.

Đáng chú ý, so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất hồi tháng 8, bản dự thảo mới nhất đã có một số thay đổi đáng chú ý liên quan đến thời hạn sử dụng nhà chung cư.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã bỏ khái niệm “chung cư có thời hạn” tại phần giải thích từ ngữ. Dự thảo mới chỉ còn các khái niệm “nhà chung cư” và “nhà chung cư cũ”.

Tại dự thảo mới, Bộ Xây dựng cũng sửa đổi, hoàn thiện nội dung về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Cơ quan này đề xuất xác định thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế công trình, thay vì phương án kết hợp giữa hồ sơ thiết kế và kiểm định thực tế như bản thảo hồi tháng 8.

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà sai quy định bị phạt tới 1 tỷ đồng

Nghị định 339/2026/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 339) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý và phát triển nhà, kinh doanh bất động sản. Trong đó, các quy định về hợp đồng trong kinh doanh bất động sản có nhiều mức phạt đáng chú ý.

Theo Điều 71 Nghị định 339, bên có hành vi chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng không bảo đảm các điều kiện theo quy định sẽ bị phạt từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chế tài không chỉ dừng ở tiền phạt.

Các bên tham gia giao dịch bất động sản cần thận trọng trước khi thực hiện chuyển nhượng. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trong trường hợp này, bên chuyển nhượng còn bị buộc hoàn trả cho bên nhận chuyển nhượng toàn bộ số tiền đã thu không đúng quy định, kèm theo khoản lợi tức phát sinh từ số tiền đã thu.

Cùng mức phạt, Nghị định 339 quy định phạt từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với chủ đầu tư dự án bất động sản đưa nhà ở, công trình xây dựng hoặc phần diện tích sàn xây dựng hình thành trong tương lai vào kinh doanh nhưng không đủ điều kiện.

Phía sau biệt thự vùng ven Hà Nội giá hơn 100 triệu đồng/m2

Thị trường nhà đất tại các khu đô thị vùng ven ghi nhận tình trạng trầm lắng. Khảo sát cho thấy mặt bằng giá trên thị trường thứ cấp tại nhiều dự án đã giảm đáng kể so với các mốc đỉnh được thiết lập trong năm 2025. Các căn có giá trị hàng chục tỷ đồng phải giảm vài tỷ đồng để tìm người mua không còn là trường hợp hiếm.

Anh Tuấn, một môi giới bất động sản, cho biết một căn biệt thự tại khu vực Hoài Đức đang được chủ nhà rao bán với giá hơn 120 triệu đồng/m2. Đây là mức giá thấp hơn đáng kể so với thời điểm chủ nhà xuống tiền.

Chủ nhà mua căn biệt thự này vào năm 2022 với giá theo hợp đồng mua bán hơn 32 tỷ đồng. Sau khoảng 4 năm, căn nhà hiện được rao bán với giá hơn 25 tỷ đồng, tương đương mức giảm gần 22%.

Trong cùng khu vực, một số căn liền kề diện tích khoảng 100m2 đang được chào bán với giá 17-18 tỷ đồng. Môi giới cho biết dù đã giảm 7 tỷ đồng, căn biệt thự vẫn khó tìm khách mua.

Đại diện Cushman & Wakefield cho rằng sự sụt giảm đáng kể về lượng giao dịch phản ánh xu hướng thận trọng của nhà đầu tư đối với phân khúc tài sản có giá trị lớn, trong bối cảnh các yếu tố kinh tế và địa chính trị toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp.

Sân Chi Lăng tan hoang, khu đất ‘tứ giác vàng’ 9.080 tỷ vẫn chưa có người mua

Khu đất sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000m2, nằm trong "tứ giác vàng", được bao quanh bởi 4 tuyến đường Lê Duẩn, Chi Lăng, Ngô Gia Tự và Hùng Vương, thuộc phường Hải Châu.

Khu đất này đang được đưa ra đấu giá để thi hành một phần nghĩa vụ theo bản án liên quan đến vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1). Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất được thể hiện trên 10 giấy chứng nhận, tương ứng 14 thửa đất thuộc khu vực sân vận động Chi Lăng.

Khu đất sân vận động Chi Lăng nằm ở trung tâm Đà Nẵng, đang được đưa ra đấu giá để thi hành một phần bản án liên quan đến ông Phạm Công Danh và đồng phạm. Ảnh: Hồ Giáp

Tuy nhiên, dù đã giảm hơn 626 tỷ đồng so với mức hơn 9.706 tỷ đồng được công bố trong đợt đấu giá đầu tiên hồi tháng 4, sau 4 lần đưa ra đấu giá, khu đất vàng vẫn ế khách.

Toàn bộ công trình trước đây của sân vận động Chi Lăng đã được tháo dỡ nhằm tạo mặt bằng sạch, phục vụ việc xử lý và đấu giá tài sản. Khu vực này hiện chỉ còn giữ lại một khối nhà và bốt bảo vệ nằm ở góc đường Chi Lăng - Hùng Vương, một số người dân tận dụng khu vực này để tập kết hàng hóa.

Ban quản trị chung cư ở TPHCM nợ thuế hơn 137 tỷ đồng

Thuế cơ sở 18 TPHCM vừa công khai danh sách 12.195 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, tính đến ngày 31/7/2026, với tổng số tiền hơn 997 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đứng đầu danh sách là Ban Quản trị chung cư Conic Đông Nam Á, với số tiền nợ thuế hơn 137,6 tỷ đồng.

Chung cư Conic Đông Nam Á tọa lạc tại lô 13B, Khu dân cư Conic, đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, TPHCM. Trước đây, địa chỉ này thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Chung cư này do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lĩnh Phong - Conic làm chủ đầu tư. Chung cư có tổng cộng 242 căn hộ và đã bàn giao nhà cho người mua từ năm 2006.

Giữa năm 2025, Chi cục Thuế huyện Bình Chánh cũ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với Ban Quản trị chung cư Conic Đông Nam Á.