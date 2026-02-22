14h ngày 21/2, hàng trăm người dân TPHCM đổ về hẻm 157 Dương Bá Trạc, nơi sinh sống của khoảng 3.000 người theo đạo Hồi.

Phiên chợ diễn ra trong Ramadan (tháng nhịn ăn) là một trong những dịp quan trọng nhất của người Hồi giáo và kéo dài suốt một tháng.

Khá đông người xếp hàng chờ mua bánh pak mỗi chiếc giá 10.000 đồng. Bánh này bán hết rất nhanh, những ai đến muộn thường sẽ không mua được.

Hàng trăm món ăn được người dân trong hẻm chuẩn bị, bày bán. Theo tín ngưỡng Hồi giáo, họ không ăn thịt heo; các loại thịt như bò, cừu, dê, gà chỉ được sử dụng khi giết mổ theo nghi thức halal.

Chị Nguyễn Uyên Nhi (phường Vĩnh Thuận) lần đầu đến khu chợ và thưởng thức các món ăn của người Hồi giáo. Chị nhận xét hương vị thơm ngon, không quá khác biệt so với khẩu vị thường ngày.

Ramadan thường được hiểu là ăn chay, nhưng theo giáo lý Hồi giáo đây là tháng nhịn ăn. Ban ngày, tín đồ phải nhịn ăn, nhịn uống, ban đêm được ăn uống trong khung giờ cho phép. Được dùng cá, gà, bò nhưng tuyệt đối không thịt heo và rượu, bia.

Chị Salyhah sống tại đây đã hơn 20 năm, hàng ngày bán gà luộc. Riêng trong tháng Ramadan, chị kinh doanh đắt hàng hơn thường lệ.

Mặc dù hẻm nhỏ nhưng luôn tấp nập người mua bán, càng về chiều càng đông vui. Phiên chợ nổi bật với các món như cà ri dê, bò lúc lắc, bánh ít, bánh tôm khô, cơm nị, pài pa ghênh, cà púa… Nhiều người tìm đến mua đồ dùng trong giờ xả chay. Khu chợ có truyền thống lâu đời và những năm gần đây thu hút thêm đông đảo người ngoài đạo đến tham quan, thưởng thức ẩm thực.

Ngọc Trân (ngụ ở phường Bảy Hiền) đến từ sớm xếp hàng mua đồ. Hôm nay, bạn trẻ này chọn hơn 10 món từ mặn đến ngọt để mang về cho gia đình thưởng thức.

Sau giờ xả chay, đàn ông trong giáo khu đến thánh đường hành lễ. Họ đội mũ, mặc áo sơ mi, quấn xà rông và cùng đọc kinh Koran cầu phúc, rồi dùng bữa tại thánh đường. Các món ăn như bánh khoai mì, cháo, gỏi… do người dân trong giáo khu góp nguyên liệu và cùng nhau chuẩn bị.