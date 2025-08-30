Đồng bào dân tộc Chăm ở An Giang theo Hồi giáo (Islam) hiện có khoảng 17.000 người, chiếm 0,6% dân số toàn tỉnh. Thánh đường Masjid Jamiul Azhar (xã Châu Phong) không chỉ là công trình kiến trúc độc đáo mà còn là biểu tượng tôn giáo của cư dân đạo Hồi sinh sống nơi đây.

Theo người dân địa phương, thánh đường được xây dựng từ năm 1959, nằm bên bờ sông Hậu. Đến năm 2012, cơ sở tín ngưỡng này được trùng tu, mở rộng. Hai năm sau, thánh đường chính thức khánh thành. Công trình lấy màu trắng làm nền với điểm nhấn màu xanh ngọc bích và trang trí chữ vàng đặc trưng.

Phần mái hình vòm, biểu tượng ngôi sao, trăng lưỡi liềm cùng những đường nét sắc sảo.

Sự hòa quyện hoàn hảo giữa trời xanh mây trắng trong lành cùng với màu sắc nổi bật của thánh đường khiến cho khung cảnh nơi đây trông như một tuyệt tác nghệ thuật, đẹp đến nao lòng.

Điểm đặc biệt của Thánh đường Masjid Jamiul Azhar là khu vực nghĩa trang với từng hàng bia đá giản dị, ngay hàng thẳng lối ở phía trước cổng vào.

Ông Mách Tọt (63 tuổi, ngụ ấp Châu Giang, xã Châu Phong) cho biết người Chăm Islam sẽ được chôn cất tại khu vực nghĩa trang này. Để đánh dấu phần mộ, bà con thường đặt tấm bia ghi họ tên người mất, ngày, tháng, năm qua đời.

Bên trong thánh đường là nơi để cầu nguyện, được trang trí bằng những họa tiết đơn giản, tinh tế. Các tín đồ cầu nguyện 5 lần mỗi ngày vào những thời điểm cố định: lúc bình minh, giữa trưa, giữa chiều, khi mặt trời lặn và ban đêm.

Khi hành lễ, có vị Imam (một vị trí lãnh đạo trong Hồi giáo) làm chủ lễ đọc kinh Koran.

Trẻ em người Chăm nô đùa trong khuôn viên thánh đường.

Phụ nữ Chăm mặc những chiếc đầm dài, che mặt, quấn khăn mat’ra qua đầu, và điều đặc biệt là họ không được để lộ dù chỉ một sợi tóc.

Trong ảnh là một phụ nữ Chăm đang dệt thổ cẩm. Đây là nghề có truyền thống lâu đời của người Chăm ở An Giang. Trước đây, trong mỗi căn nhà của đồng bào Chăm luôn có ít nhất một khung dệt. Theo thời gian, nhiều người chuyển sang các công việc khác để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt của mình nhưng nghề dệt thổ cẩm vẫn được gìn giữ và phát triển.