Từ những sản phẩm đặc trưng mang đậm dấu ấn vùng miền, Tuần lễ ẩm thực Ý trên thế giới lần thứ 11 mang di sản và tinh hoa ẩm thực Italy đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Tôn vinh di sản văn hóa và giá trị ẩm thực Italy

“Tuần lễ ẩm thực Ý trên thế giới” lần thứ 11 chính thức trở lại với chủ đề “Ẩm thực Ý - Di sản UNESCO: Các vùng lãnh thổ và chuỗi giá trị ưu việt”. Sự kiện tiếp nối dấu mốc quan trọng khi ẩm thực Ý được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào tháng 12/2025, đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Thương vụ Ý.

Khởi xướng từ năm 2016, chương trình do Thương vụ Ý (ITA) phối hợp với Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Ý (MAECI) cùng Bộ Nông nghiệp, Chủ quyền Lương thực và Lâm nghiệp Ý (MASAF) triển khai. Qua nhiều năm tổ chức, sự kiện trở thành cầu nối quan trọng trong hoạt động quảng bá nông sản, thực phẩm mang thương hiệu “Made in Italy” đến thị trường quốc tế.

Với chủ đề năm nay, chương trình hướng đến giới thiệu những chuỗi sản xuất làm nên bản sắc ẩm thực Ý, từ nguồn nguyên liệu, phương thức chế biến đến giá trị văn hóa gắn với từng vùng đất. Qua đó, sự kiện góp phần nâng cao nhận thức về xuất xứ sản phẩm, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối giữa văn hóa ẩm thực với tiềm năng du lịch địa phương.

Nhiều hoạt động trải nghiệm tại Hà Nội và TP.HCM

Trong khuôn khổ Tuần lễ, Thương vụ Ý tại TP.HCM, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Ý tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Ý tại TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá tại nhiều địa điểm trên cả nước.

Điểm nhấn là hội thảo chuyên đề về dầu ô liu, diễn ra ngày 18/11/2026 tại Casa Italia (Hà Nội), phối hợp cùng cộng đồng Slow Food.

Dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia, chương trình nhằm làm nổi bật lợi ích sức khỏe, đặc tính ưu việt và tính ứng dụng đa dạng của dầu ô liu nguyên chất.

Khách tham dự còn có cơ hội khám phá, trưng bày và thưởng thức các sản phẩm dầu ô liu cao cấp đến từ ba nhà sản xuất danh tiếng của Italy.

Bên cạnh hoạt động chuyên đề, chương trình quảng bá “CIAO ITALIA! – A Taste of Italian Excellence” sẽ diễn ra từ ngày 16-22/11/2026, phối hợp cùng Central Retail Việt Nam. Người tiêu dùng có thể trực tiếp khám phá các sản phẩm thực phẩm Italy tại 5 điểm bán lẻ, gồm GO! Thăng Long và Tops Market - The Garden Mall (Hà Nội); Tops Market - Thảo Điền (TP.HCM); GO! Nha Trang và GO! Đồng Nai.

Khởi động chiến dịch quảng bá văn hóa ẩm thực Italy

Lễ khai mạc chính thức của chương trình dự kiến diễn ra ngày 17/11 tại GO! Thăng Long (Hà Nội) và ngày 19/11 tại Tops Market - Thảo Điền (TP.HCM).

Sự kiện có sự tham dự và phát biểu của Đại sứ Ý tại Việt Nam Marco della Seta và Tổng Lãnh sự Ý tại TP.HCM Alessandra Tognonato.

Bà Ilaria Piccinni, Trưởng đại diện Thương vụ Ý tại Việt Nam, cũng sẽ có phần chia sẻ, chính thức khởi động chiến dịch quảng bá văn hóa ẩm thực Italy đến người dân Việt Nam.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, Tuần lễ Ẩm thực Ý trên thế giới lần thứ 11 mở ra cơ hội để người tiêu dùng Việt trực tiếp khám phá những sản phẩm đặc trưng, cảm nhận chiều sâu văn hóa và những giá trị làm nên danh tiếng của nền ẩm thực Italy.

Đây cũng là dịp thúc đẩy giao lưu văn hóa, kết nối thương mại và tăng cường sự hiện diện của thực phẩm Italy tại thị trường Việt Nam.

Ngọc Minh