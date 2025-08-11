Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 20 bị can về các hành vi “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Quá trình phá án, cơ quan điều tra cũng đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản gồm tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.