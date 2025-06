Vở nhạc kịch Phép màu của Kurt được viết bởi tác giả Đinh Tiến Dũng, mang nội dung độc đáo, khác biệt. Theo đó, tác phẩm kể về chàng Kurt - “người bạn” quen thuộc trong đời sống nhưng thường bị xa lánh vì mùi hương đặc trưng, khó ngửi.

Thế nhưng nhân vật này mang giá trị riêng biệt, lặng thầm góp phần nuôi dưỡng sự sống và vẻ đẹp của vạn vật. Theo chia sẻ của tác giả, “phép màu” trong vở diễn không đến từ thế lực siêu nhiên hay may mắn mà xuất phát từ tình yêu thương chân thành.

Nghệ sĩ Trần Anh Đức với vai nhân vật Kurt.

Được lựa chọn đóng chính với vai nhân vật Kurt, nghệ sĩ Trần Anh Đức (gương mặt nổi bật tại cuộc thi The Voice 2017) gây ấn tượng khi thể hiện giọng ca nội lực, cách diễn tự nhiên, dí dỏm.

Ca sĩ Bùi Hà My cũng thể hiện tốt vai Thủy Tiên vàng với những phân đoạn thể hiện nội tâm nhân vật phức tạp. Cảnh chàng Kurt tan trong mưa, Thủy Tiên độc thoại, nhiều khán giả rơi nước mắt bởi tiếng hát lay động của Bùi Hà My.



Lần đầu tham gia vào một vở nhạc kịch với vai những chú dế, nhóm Oplus chinh phục khán giả với phần thể hiện ấn tượng ca khúc Tứ tấu Dế mèn, bên cạnh lời thoại và động tác duyên dáng, hóm hỉnh.

Một số nghệ sĩ nhí như Đặng Kim Thiên Kim (trong vai Rom Xấu); Ali Thục Phương (vai Nhặng)… cũng sớm thể hiện tài năng diễn xuất và giọng hát nổi trội, góp phần tạo nên các phân đoạn kịch tính cho vở nhạc kịch.

Phần tương tác giữa các diễn viên và khán giả nhí xuyên suốt vở nhạc kịch cũng khá thú vị cụ thể ở một số phân cảnh, nhân vật nhờ khán giả giải đáp câu đố, đoán tên hay chạy xuống phía dưới sân khấu để gần người xem hơn.

Vở diễn cho thấy sự “bắt trend” của biên kịch khi nhân vật có “mắt lè khe”; cụm từ ‘’đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu’’, “chướng mắt, chướng tai” - các ca từ quen thuộc từ gameshow Anh trai say hi, Em xinh say hi... cũng được lồng ghép khéo léo.

Ca sĩ Bùi Hà My vào vai Thủy Tiên vàng.

Phép màu của Kurt được dàn dựng sân khấu bắt mắt và lôi cuốn trẻ nhỏ. Những gam màu tươi trẻ nhiều sắc màu tạo nên không gian chuyển cảnh linh hoạt, giàu tính thị giác.

Sự hiện diện của ban nhạc chơi live trên sân khấu giúp vở nhạc kịch Phép màu của Kurt thêm hấp dẫn. Âm nhạc đồng hành xuyên suốt câu chuyện, dẫn dắt tâm trạng đẩy cảm xúc lên cao trào rồi nhẹ nhàng đưa khán giả vào những khoảng lặng.

Tổng đạo diễn chương trình, nhạc sĩ Hoàng Anh Minh cho biết điều quan trọng nhất ê-kíp đặt ra không phải là hát hay, múa đẹp hay sân khấu thật hoành tráng mà là khiến khán giả tin rằng có một thế giới kỳ diệu như thế thật sự tồn tại.

''Âm nhạc, sân khấu, diễn xuất - tất cả không phải để phô diễn mà để kể chuyện, để mở một cánh cửa dẫn khán giả (dù là trẻ em hay người lớn) bước vào, sống chung với nhịp thở của từng nhân vật’’ - nhạc sĩ Hoàng Anh Minh chia sẻ.

Đặng Kim Thiên Kim (trong vai Rom Xấu).



Vở nhạc kịch Phép màu của Kurt dù mới mở màn bằng 2 suất diễn sớm nhưng sự hưởng ứng của khán giả cho thấy sự hấp dẫn của một tác phẩm nghệ thuật được đầu tư nghiêm túc cả về nội dung lẫn hình thức.

Học sinh đang bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè, việc tìm địa chỉ để các em vui chơi hữu ích luôn khiến bậc phụ huynh trăn trở. Năm nay để tìm cái mới vừa mang tính giáo dục vừa để giải trí thì vở nhạc kịch Phép màu của Kurt cũng là một lựa chọn để khán giả lưu tâm.

Bài, clip: Ánh Ngọc

Ảnh: BTC