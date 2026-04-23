Ngày 23/4, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam về những nội dung liên quan đến buổi đối thoại với các nhà đầu tư về dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang (sân bay Nha Trang cũ).

Dự án này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn) làm chủ đầu tư.

Theo thông báo kết luận, địa phương này luôn quan tâm, chia sẻ khó khăn với các nhà đầu tư tại dự án sân bay Nha Trang cũ của Công ty Phúc Sơn. Thời gian qua, tỉnh đã kiến nghị Trung ương để xin ý kiến xử lý, tháo gỡ các vướng mắc tại các dự án, bao gồm dự án của Công ty Phúc Sơn và đã được Chính phủ đưa vào nghị quyết để xử lý.

Một góc dự án sân bay Nha Trang cũ. Ảnh: Xuân Ngọc

Tuy nhiên, tỉnh cho rằng việc giải quyết dứt điểm các vướng mắc cần thời gian, chưa thể xử lý ngay trong ngắn hạn. Hiện nay, tỉnh đã giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, rà soát và tham mưu phương án xử lý theo đúng quy định.

Thời gian tới, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn. Trong đó có các dự án BT để sớm khởi động lại, khơi thông nguồn lực đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với kiến nghị liên quan đến bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Quân sự Quân khu 5, UBND tỉnh đề nghị các nhà đầu tư gửi đơn kháng cáo lên tòa án cấp phúc thẩm (Tòa án Quân sự Trung ương). Tỉnh nêu rõ nếu bản án có hiệu lực, các bên phải tuân thủ theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh sẽ gửi văn bản đến Tòa án Quân sự Trung ương và các cơ quan liên quan để đề nghị xem xét, giải quyết vụ án, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các bên. Đồng thời, tỉnh thống nhất kiến nghị của các nhà đầu tư và đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn tổ chức đối thoại với khách hàng trong tháng 4 này tại phường Nha Trang. Bên liên quan cần cử đại diện (khoảng 10 người) để tham gia cuộc đối thoại.

Nhà đầu tư yêu cầu doanh nghiệp bàn giao đất theo cam kết

Trước đó, hôm 16/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam đã chủ trì buổi đối thoại với sự tham gia của các sở, ngành và các nhà đầu tư liên quan, cùng các khách hàng mua đất tại dự án sân bay Nha Trang cũ.

Tại đây, các nhà đầu tư đã gửi đơn kiến nghị, phản đối nội dung bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Quân sự Quân khu 5, khẳng định họ không phải là "bị hại" mà là "người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan".

Các nhà đầu tư đề nghị UBND tỉnh gửi văn bản đến các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương để bảo vệ quyền lợi của "bên thứ ba ngay tình" và yêu cầu Công ty Phúc Sơn tiếp tục thực hiện hợp đồng, bàn giao đất theo cam kết.

Các kiến nghị còn bao gồm việc tháo gỡ vướng mắc dự án, tăng cường quản lý hiện trạng, mở cổng dự án cho người dân, và tổ chức đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư để hạn chế tranh chấp kéo dài.

Dự án sân bay Nha Trang do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư có diện tích hơn 62ha, tổng vốn khoảng 10.000 tỷ đồng, được giao đất hồi tháng 10/2016. Dự án gồm hơn 1.100 lô đất, với nhiều lô đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Quá trình triển khai gặp vướng mắc trong việc bàn giao đất cho người mua và liên quan đến sai phạm trong quản lý đất quốc phòng.

Đầu năm 2026, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến sai phạm tại dự án này, trong đó có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ.